Moscova speră că o nouă întâlnire între președinții Rusiei, Vladimir Putin, și Statelor Unite, Donald Trump, va avea loc, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie NEXTA.

Peskov susține că există o „voință comună” de a organiza întâlnirea, pe care o consideră extrem de benefică. Cu toate acestea, nu s-au stabilit încă aranjamente concrete.

⚡️ Kremlin hopes for another meeting between Putin and Trump According to Peskov, Xi Jinping could also join the talks. All three leaders are expected to attend the upcoming APEC summit in China. Peskov claims there is a “shared willingness” to hold the meeting, which he believes would be highly beneficial. However, no concrete arrangements have been made yet. Do you think Trump will want to meet Putin in China? — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

O întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump nu a fost încă convenită, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează biroul din Moscova al APA.

Potrivit acestuia, deși nu s-a convenit încă asupra unei întâlniri între liderii Rusiei și Statelor Unite, posibilitatea organizării unei întâlniri va fi discutată dacă președinții se vor afla în același loc în China.

Liderul chinez, Xi Jinping, ar putea participa, de asemenea, la discuții. Se preconizează că toți cei trei lideri vor participa la viitorul summit APEC din China.

Editor : M.C