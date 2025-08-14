Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că un comunicat comun nu este prevăzut după summitul dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care va avea loc vineri în statul american Alaska, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Nu, nu este aşteptat nimic în acest sens, nu a fost pregătit nimic şi este puţin probabil să existe vreun document”, a declarat Peskov pentru agenţia de presă rusă Interfax.

„Având în vedere că va exista o conferinţă de presă comună, preşedintele (Putin) va face, desigur, bilanţul asupra acordurilor şi a aranjamentelor ce ar putea fi obţinute”, a adăugat el.

Peskov a afirmat că ar fi o greşeală să se încerce să se anticipeze rezultatul întâlnirii în această etapă şi a adăugat că summitul a fost pregătit cu foarte puţin timp înainte.

Ulterior, el a declarat pentru televiziunea de stat rusă că Trump are o abordare extrem de neobişnuită asupra celor mai dificile probleme, ceea ce, a adăugat el, este foarte apreciat la Moscova şi de Putin personal.

Punctul de vedere al Ucrainei ar trebui luat în considerare „în etapele ulterioare”, a spus Peskov.

„În prezent, aceasta este o întâlnire ruso-americană la cel mai înalt nivel”, a adăugat el.

Joi, consilierul pe probleme de politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a declarat că summitul se va concentra în principal asupra găsirii unei soluţii paşnice la conflictul din Ucraina, dar şi pe relaţiile bilaterale.

Summitul care va avea loc la o bază aeriană în apropierea oraşului Anchorage este prima întâlnire în persoană între cei doi preşedinţi de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în luna ianuarie. Trump speră să pună capăt războiului, deşi Putin nu a dat până acum semne că va ceda.

