Live TV

Kremlinul spune că Europa „își face rău singură” renunțând la gazul rusesc: „Ar trebui să caute surse de energie mai ieftine”

Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Sursa foto Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Kremlinul a afirmat miercuri, pe fondul creşterii costurilor la energie, că ţările europene plătesc preţul renunţării la gazul rusesc, când ar putea, în schimb, să cumpere gaze naturale mai ieftine de la Moscova, relatează Reuters.

Preţurile gazelor naturale în Europa au crescut vertiginos pe fondul războiului din Iran, atingând săptămâna trecută cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2022, când izbucnirea conflictului din Ucraina a determinat Europa să reducă drastic importurile de gaze ruseşti transportate prin conducte.

Preţurile de referinţă ale gazului în Europa au urcat la 75 de euro pe megawatt-oră săptămâna trecută, mai mult decât dublul nivelului înregistrat acum un an.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Europa îşi face rău singură cumpărând gaz scump de pe piaţa spot, în loc să opteze pentru variantele ruseşti mai ieftine.

„Europenii ar trebui, desigur, să caute surse de energie mai ieftine. Gazul rusesc, fie că este vorba de gaz transportat prin conducte sau de gaz natural lichefiat, ar fi putut deveni de mult o opţiune mai ieftină pentru ei, deşi GNL-ul este întotdeauna vândut la preţurile pieţei spot”, a declarat Peskov reporterilor în cadrul conferinţei sale telefonice zilnice.

Depozitele de gaz ale Europei sunt umplute în proporţie de 67%, comparativ cu aproape 80% acum un an, conform celor mai recente date furnizate de Gas Infrastructure Europe.

HSBC prognozează că stocurile europene vor ajunge la 73% până la 1 noiembrie, cel mai scăzut nivel la acea dată de când a început colectarea datelor în 2009.

Exporturile ruseşti de gaz prin conducte către Europa au scăzut cu 44% anul trecut, ajungând la 18 miliarde de metri cubi, cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 1970, după închiderea rutei de tranzit ucrainene, potrivit calculelor Reuters.

Exporturile ruseşti de gaz prin conducte către Europa au atins un nivel maxim de aproximativ 180 de miliarde de metri cubi pe an în 2018 şi 2019.

Explozia conductelor submarine de gaz Nord Stream din 2022 a limitat, de asemenea, exporturile ruseşti de gaz către Europa.

Un tronson al conductei Nord Stream 2 din Marea Baltică rămâne intact.

„Bazându-ne pe bunul simţ, desigur, ei (europenii) ar fi putut să utilizeze Nord Stream cu mult timp în urmă. Unul dintre tronsoanele sale rămâne intact şi operaţional şi ar putea fi repus în funcţiune într-un timp foarte scurt”, a declarat Peskov.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
4
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
Donald Trump
5
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digi Sport
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lansarea unei rachete balistice intercontinentale Yars.
Serviciile de informații ucrainene avertizează că Rusia urmează să testeze o nouă rachetă balistică. Unde ar putea lovi
Tanc rusesc distrus
Statul Major General al Ucrainei a dat publicității pierderile Rusiei: S-a mai trecut o graniță
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Cum încearcă Rusia să paralizeze Kievul fără să-l ocupe. Strategia lui Putin ține capitala sub alertă zi și noapte
punct de frontiera din republica moldova lovit de drone
Atac cu drone la granița Republicii Moldova cu Ucraina: două persoane au murit. Un punct de frontieră a fost închis
close up of American visa on passport
Care sunt cele două țări din Europa unde SUA au reluat procesarea vizelor de imigrant. „Directiva a venit direct de la Casa Albă”
Recomandările redacţiei
oameni la metrou
Șeful sindicatului de la metrou critică modul de conducere al...
photo-collage.png - 2026-09-09T144443.504
Incendiu violent la un bloc din Florești, județul Cluj. Flăcările au...
Using computer, man interacting with artificial intelligence interface for assistance
„Lumea e în pericol”. Un cercetător părăsește industria IA...
potra georgescu
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de...
Ultimele știri
Viziuni diferite în AUR privind susținerea unui guvern cu PSD. Dan Dungaciu spune că parlamentarii AUR nu ar vota un astfel de cabinet
Moscova rămâne în proiectul ITER, în ciuda sancțiunilor europene. Ce rol are Rusia în dezvoltarea fuziunii nucleare
„Ai crezut că vei scăpa basma curată. Sunt în mașina ta”. Cum și-a hărțuit un bărbat fosta parteneră prin aplicația Tesla
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă...
Pro FM
Roxana Blagu de la trupa Trident, mesaj dureros pentru fiica ei, după ani de despărțire: “Am plâns. Am sperat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit