Kremlinul susține că eforturile Rusiei şi Statelor Unite de a pune capăt răboiului din Ucraina sunt încă în desfăşurare

Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Primirea călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în Alaska. Foto: Profimedia
Din articol
Donald Trump, din ce în ce mai frustrat de atitudinea Rusiei

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat joi că eforturile Rusiei şi Statelor Unite de a pune capăt conflictului din Ucraina sunt încă în desfăşurare, părând astfel să contrazică declaraţiile făcute cu o zi înainte de ministrul adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Riabkov a afirmat miercuri că impulsul dat de summitul din 15 august de la Anchorage, în Alaska, dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump "s-a epuizat în mare măsură", acuzând aliaţii europeni ai Ucrainei că împiedică eforturile de pace.

"Afirmaţiile conform cărora impulsul dat de summitul de la Anchorage se estompează sau că acesta s-a epuizat sunt complet incorecte. Continuăm să colaborăm cu americanii pe baza a ceea ce s-a convenit între preşedinţi la Anchorage", a declarat joi Iuri Uşakov, citat de agenţia de ştiri rusă Tass.

Donald Trump, din ce în ce mai frustrat de atitudinea Rusiei

Preşedintele american Donald Trump a încercat după revenirea sa la putere în ianuarie să se apropie de Moscova pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina, inclusiv primindu-l pe Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Însă această apropiere nu a dus la un progres în negocierile dintre Moscova şi Kiev, în condiţiile în care Rusia cere în special anexarea mai multor regiuni ucrainene, ceea ce Kievul respinge categoric.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a exprimat o frustrare tot mai mare la adresa Moscovei, comparând Rusia cu un "tigru de hârtie", care pare puternic, dar nu este, şi apreciind starea economiei ruse drept critică.

Moscova doreşte să arate că rămâne deschisă unei soluţii diplomatice, însă afirmă că îşi va continua campania pentru a-şi atinge obiectivele pe plan militar dacă nu se poate ajunge la un acord de pace.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că nu crede că Putin este sincer în ceea ce priveşte găsirea unei soluţii pentru încheierea războiului, acuzându-l că a întârziat negocierile pentru a continua luptele.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Moise)

”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
