Kremlinul susține că Rusia nu a fost implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”

„De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Autorităţile daneze au denunţat un „atac grav” împotriva infrastructurilor daneze, relatează AFP, citată de News.ro.
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că „nu exclude” să fie vorba despre Rusia.
Potrivit autorităților, două-trei drone de dimensiuni mari au fost văzute zburând în zona aeroportului din Copenhaga. Decolările și aterizările pe aeroport au fost suspendate luni seara timp de patru ore.