Kremlinul susține că Rusia nu a fost implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”

Rusia a spus marți că nu a fost implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de mai multe drone, incident care a dus la blocarea traficul aerian timp de patru ore, luni seara.

„De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Autorităţile daneze au denunţat un „atac grav” împotriva infrastructurilor daneze, relatează AFP, citată de News.ro.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că „nu exclude” să fie vorba despre Rusia.

Potrivit autorităților, două-trei drone de dimensiuni mari au fost văzute zburând în zona aeroportului din Copenhaga. Decolările și aterizările pe aeroport au fost suspendate luni seara timp de patru ore.

Și aeroportul din Oslo a fost închis temporar marți, după ce o dronă a fost observată în spațiul aerian, toate zborurile fiind deviate către alte destinații.

