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Kremlinul vrea să schimbe regulile de recrutare a deținuților. Ce infractori vor fi eligibili să lupte împotriva Ucrainei

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Russian soldiers fighting in Ukraine receive new vehicles in Rostov-on-Don
Un membru al Armatei ruse poartă un ecuson cu imaginea președintelui rus Vladimir Putin. Foto: Reuters
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Din articol
Noi categorii de recruți Campania tot mai amplă de recrutare din rândul deținuților din Rusia

Guvernul rus pregătește o nouă extindere a listei infractorilor condamnați care pot fi trimiși să lupte în războiul împotriva Ucrainei. Un proiect de lege înaintat Dumei de Stat ar permite Ministerului Apărării să încheie contracte chiar și cu persoane condamnate pentru anumite infracțiuni grave, potrivit publicației The Moscow Times.

Autoritățile ruse doresc să elimine restricțiile referitoare la o serie de articole din Codul penal. Până în prezent, persoanele condamnate în temeiul acestor prevederi erau excluse din serviciul militar, dar regulile sunt modificate, întrucât rezerva anterioară de recruți din rândul deținuților a fost în mare parte epuizată în timpul luptelor din jurul orașului Bahmut.

Proiectul de lege a fost deja înregistrat în baza de date electronică a camerei inferioare a parlamentului rus. Potrivit acestuia, condamnările pentru anumite infracțiuni nu vor mai împiedica trimiterea persoanelor pe front, în contextul în care Kremlinul încearcă să recruteze mai mult personal.

Noi categorii de recruți

Dacă proiectul va fi adoptat, noile norme ar permite înrolarea:

  • persoanelor condamnate pentru contrabandă cu numerar sau bunuri de importanță strategică;
  • a membrilor grupărilor criminale înarmate;
  • a persoanelor condamnate pentru acte de sabotaj asupra infrastructurii critice, inclusiv a hackerilor;
  • a persoanelor condamnate pentru încălcarea normelor de siguranță industrială.

Propunerea vizează, de asemenea, condamnările legate de manipularea ilegală sau furtul de materiale nucleare. Persoanele condamnate pentru organizarea migrației ilegale ar deveni, de asemenea, eligibile pentru serviciul militar.

Nici măcar condamnările pentru pierderea unor documente care conțin secrete de stat (articolul 284 din Codul penal rus) nu ar mai constitui un obstacol în calea înrolării.

Inclusiv cei condamnați pentru trafic de droguri ar putea să se înroleze în armata rusă, dacă vor fi adoptate modificările.

Campania tot mai amplă de recrutare din rândul deținuților din Rusia

De câțiva ani, Rusia recrutează deținuți pentru război. Această practică a început cu Grupul Wagner, înainte de a fi preluată de Ministerul Apărării al Rusiei.

În noiembrie 2022, Rusia a permis mobilizarea persoanelor condamnate pentru omor, jaf și jaf armat. În iunie 2023, parlamentarii au extins aceste reguli la suspecții aflați sub anchetă penală, iar ulterior le-au extins și mai mult pentru a include și inculpații ale căror dosare erau deja judecate în instanță.

Mai mult, Rusia se pregătește în tăcere pentru o mobilizare mai amplă, menită să susțină războiul împotriva Ucrainei. Analiștii consideră că probabilitatea unei mobilizări la nivel național ar putea crește după alegerile din Rusia din această toamnă.

 

Editor : C.L.B.

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