Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului

Miliţiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite în ultimele zile pentru a afla dacă ar trebui să atace forţele de securitate iraniene din vestul ţării şi cum să o facă, susţin trei surse apropiate dosarului, citate de Le Figaro.

Coaliţia kurdă iraniană, formată din grupuri cu sediul la frontiera irano-irakiană în regiunea semi-autonomă a Kurdistanului irakian, s-a antrenat pentru a lansa un astfel de atac în speranţa de a slăbi armata ţării, în timp ce Statele Unite şi Israelul bombardează ţinte iraniene.

Obiectivul ar fi acela de a crea un spaţiu care să permită iranienilor opuşi regimului islamic să se revolte, acum că liderul suprem Ali Khamenei şi alţi înalţi oficiali au fost ucişi de la începutul atacului americano-israelian de sâmbătă, au declarat două dintre surse pentru Le Figaro, potrivit News.ro.

Nu s-a luat încă nicio decizie finală cu privire la operaţiune şi calendarul acesteia, au adăugat sursele, care au dorit să rămână anonime pentru a putea vorbi liber despre chestiuni militare sensibile.

Grupurile au solicitat sprijinul militar al Statelor Unite, iar liderii irakieni din Erbil şi Bagdad au fost, de asemenea, în contact cu administraţia Trump în ultimele zile, au declarat acestea.

Forţele sunt în discuţii cu Statele Unite cu privire la ajutorul CIA pentru furnizarea de arme, au declarat două dintre surse.

