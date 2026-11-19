Emisarul american Jared Kushner a dezvăluit joi, la Berlin, detalii despre discuțiile dintre Donald Trump și liderii europeni privind încheierea războiului din Ucraina. El a anunțat progrese semnificative în negocierile privind garanțiile de securitate pentru Kiev.

Emisarul american Jared Kushner a declarat joi că preşedintele american Donald Trump i-a sunat pe liderii reuniţi la Berlin în cadrul Coaliţiei Voinţei şi vrea să ajungă la un acord cu Ucraina cu „Europa alături”, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Este evident că vrem să ne asigurăm că toate acţiunile noastre se înscriu într-un demers coerent. De asemenea, aş dori să reiterez că preşedintele Trump doreşte să ajungă la un acord cu Europa alături. Nu încearcă să impună nimic unilateral”, a declarat Kushner într-o conferinţă de presă la Berlin.

Emisarul american a mai precizat că poziţiile Statelor Unite şi ale Europei cu privire la Ucraina converg „din ce în ce mai mult”.

Potrivit lui Kushner, Trump este deschis la oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina, ca parte a unui acord de pace cu Rusia, scrie şi Reuters. El a adăugat că un astfel de acord ar trebui să facă parte dintr-un pachet de securitate mai amplu.

Kushner le-a spus jurnaliştilor că discuţiile purtate de SUA la Berlin cu lideri europeni şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „au înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte forma pe care ar putea să o ia aceste garanţii de securitate”, precum şi în privinţa unui plan de prosperitate pentru perioada de după război.

Editor : M.I.