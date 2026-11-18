Trump a declarat luni că se așteaptă să discute despre războiul din Ucraina la întâlnirea trilaterală cu Xi și Putin.
Scopul întâlnirii de la Berlin este de a elabora garanții de securitate pentru a descuraja viitoare atacuri rusești asupra Ucrainei, precum și planuri de reconstrucție a economiei acesteia, a spus un oficial citat de Axios.
Consilierii lui Trump au menținut contacte regulate cu oficialii ucraineni și europeni, în timp ce poartă discuții simultane cu Rusia, a spus sursa citată.
Oficialul american a descris întâlnirea de la Berlin și vizita lui Trump în China ca pe un efort diplomatic coordonat.
Secretarul de Stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și șeful de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller - care îl însoțesc pe Trump în China - au fost informați cu privire la negocierile privind Ucraina, a spus sursa.
Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin la Moscova joia trecută. De asemenea, luni au discutat cu consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, despre următorii pași în negocierile privind conflictul.
Europa, la masa discuțiilor
Axios a relatat săptămâna trecută că SUA au solicitat Rusiei o propunere privind securitatea europeană care să includă măsuri din partea Moscovei pentru atenuarea tensiunilor. Multe guverne europene sunt însă extrem de sceptice cu privire la faptul că Rusia ar respecta vreun acord.
La începutul acestei luni, Axios a relatat că SUA sperau că relaxarea sancțiunilor rusești privind motorina ar aduce concesii, dar Putin a respins în continuare ideea unui armistițiu.
O întrebare fundamentală este dacă Europa va participa direct, alături de Rusia, la negocierile pentru soluționarea conflictului.
Luni, Kushner și Witkoff au avut o întâlnire virtuală cu reprezentanții diferitelor entități.
„Am discutat despre modalitățile de a facilita dialogul direct între Europa și Rusia, care a lipsit în mare măsură în ultimii patru ani. Este important ca ambele părți să asculte direct preocupările și propunerile celeilalte, pe măsură ce depunem eforturi pentru un viitor mai stabil și mai sigur pentru Europa”, a scris Kushner pe X.
Witkoff și Kushner au discutat, de asemenea, luni cu consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, despre următoarele etape ale procesului de pace.
Emisarii americani au afirmat că Rusia a fost de acord ca Europa să aibă un loc la masa negocierilor, dar Ușakov a declarat luni că nu s-a ajuns la un astfel de acord.
Îngrijorările europenilor legate de trilaterală
Summitul trilateral al președintelui Trump cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin are toate ingredientele unui spectacol imprevizibil - și tocmai acest lucru îi îngrijorează pe aliații SUA, scrie Axios.
Obiectivul declarat al lui Trump pentru primul summit din istorie între cei trei lideri ai națiunilor respective este de a iniția o discuție privind dezarmarea nucleară. Însă sunt temeri că acesta ar putea devia de la scenariul stabilit și ar putea adopta poziții cu privire la Ucraina sau Taiwan care să le submineze interesele sau să pară că se alătură principalilor lor adversari, potrivit mai multor oficiali europeni și diplomați occidentali.
Înainte de a pleca luni spre Filipine, Trump a reiterat că obiectivul său pentru summit este să discute despre denuclearizare - un „subiect dificil”, a spus el, „pentru că este foarte greu pentru oricare dintre noi să spunem că vom renunța la armele noastre nucleare, nu-i așa?”
Nici China, nici Rusia nu s-au arătat entuziasmate de ideea de a discuta despre denuclearizare. Însă China a acceptat după ce Rusia a exercitat presiuni. Iar Putin a văzut summitul ca pe o șansă de a-l influența pe Trump în privința Ucrainei.
„Știm că de fiecare dată când președintele Trump vorbește cu Putin sau se întâlnește cu el, asta se traduce în vești proaste pentru Ucraina și pentru Europa. Ne pregătim pentru orice”, a declarat un diplomat european pentru Axios.
„Fără surprize, vă rog!”
Lăsând la o parte conținutul, diplomații occidentali sunt îngrijorați de imaginea pe care o va crea apariția lui Trump alături de doi lideri autoritari încurajați. Luni, Trump a sugerat, de asemenea, o posibilă întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.
Dar și alte subiecte vor atrage atenția, a continuat Trump. „Vom discuta despre Iran. Situația cu Iranul este foarte bună, dar vom vorbi puțin și despre Iran”, a spus el.
Președintele a mai afirmat că „vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina”.
Comentariile sale au venit după ce oficialii americani au subliniat, într-o conferință telefonică cu jurnaliștii de vineri, că summitul nu va aborda războiul din Ucraina. Oficialii chinezi au afirmat același lucru.
Summitul Trump-Xi-Putin a fost subiectul discuțiilor cu ușile închise dintre liderii europeni la întâlnirea de la Dublin de săptămâna trecută, potrivit unui diplomat european. Diplomații europeni au afirmat că oficialii americani au încercat să minimalizeze importanța summitului și să reducă așteptările privind obținerea unor rezultate substanțiale.
Unii dintre ei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce ar putea spune Trump despre războiul din Ucraina, a spus diplomatul.
Cancelarul german Friedrich Merz a fost printre cei mai vocali în timpul sesiunii private. Ulterior, el a ieșit în fața presei și a vorbit public despre acest subiect. „Mesajul nostru către SUA înainte ca Trump să se întâlnească cu Putin este: Fără surprize, vă rog!”, a spus Merz.
Oficialii ucraineni și-au exprimat îngrijorări similare.
Oficialii japonezi și-au exprimat, de asemenea, în privat îngrijorările față de omologii americani cu privire la mesajul pe care summitul l-ar putea transmite despre poziția Washingtonului față de Taiwan sau, mai general, față de Asia, potrivit unei surse la curent cu această chestiune. O eventuală întâlnire publică între Trump și Kim Jong Un ar fi și mai îngrijorătoare pentru Japonia.
Însă mulți dintre aliații SUA sunt îngrijorați că întâlnirea va proiecta imaginea celor trei lideri complotând pentru a împărți lumea în sfere de influență. Unii dintre ei au invocat „Yalta II” - referindu-se la summitul din 1945 dintre SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică, care a contribuit la conturarea Europei postbelice.