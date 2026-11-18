Trump a declarat luni că se așteaptă să discute despre războiul din Ucraina la întâlnirea trilaterală cu Xi și Putin.

Scopul întâlnirii de la Berlin este de a elabora garanții de securitate pentru a descuraja viitoare atacuri rusești asupra Ucrainei, precum și planuri de reconstrucție a economiei acesteia, a spus un oficial citat de Axios.

Consilierii lui Trump au menținut contacte regulate cu oficialii ucraineni și europeni, în timp ce poartă discuții simultane cu Rusia, a spus sursa citată.

Oficialul american a descris întâlnirea de la Berlin și vizita lui Trump în China ca pe un efort diplomatic coordonat.

Secretarul de Stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și șeful de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller - care îl însoțesc pe Trump în China - au fost informați cu privire la negocierile privind Ucraina, a spus sursa.

Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin la Moscova joia trecută. De asemenea, luni au discutat cu consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, despre următorii pași în negocierile privind conflictul.

Europa, la masa discuțiilor

Axios a relatat săptămâna trecută că SUA au solicitat Rusiei o propunere privind securitatea europeană care să includă măsuri din partea Moscovei pentru atenuarea tensiunilor. Multe guverne europene sunt însă extrem de sceptice cu privire la faptul că Rusia ar respecta vreun acord.

La începutul acestei luni, Axios a relatat că SUA sperau că relaxarea sancțiunilor rusești privind motorina ar aduce concesii, dar Putin a respins în continuare ideea unui armistițiu.

O întrebare fundamentală este dacă Europa va participa direct, alături de Rusia, la negocierile pentru soluționarea conflictului.

Luni, Kushner și Witkoff au avut o întâlnire virtuală cu reprezentanții diferitelor entități. „Am discutat despre modalitățile de a facilita dialogul direct între Europa și Rusia, care a lipsit în mare măsură în ultimii patru ani. Este important ca ambele părți să asculte direct preocupările și propunerile celeilalte, pe măsură ce depunem eforturi pentru un viitor mai stabil și mai sigur pentru Europa”, a scris Kushner pe X. Witkoff și Kushner au discutat, de asemenea, luni cu consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, despre următoarele etape ale procesului de pace.

Emisarii americani au afirmat că Rusia a fost de acord ca Europa să aibă un loc la masa negocierilor, dar Ușakov a declarat luni că nu s-a ajuns la un astfel de acord.

Îngrijorările europenilor legate de trilaterală