Live TV

Kirilo Budanov avertizează asupra securității Europei fără SUA: „O variantă foarte proastă și foarte periculoasă”

Data actualizării: Data publicării:
Kirilo Budanov
Kirilo Budanov, șeful HUR. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cursa pentru producerea pe scară largă a noilor drone interceptoare Cooperare mai strânsă cu Europa în domeniul apărării „Foarte periculos” pentru Europa fără SUA

Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, avertizează că securitatea Europei ar fi pusă în pericol dacă Statele Unite nu ar mai fi implicate în apărarea continentului. Într-un interviu pentru Euronews, oficialul ucrainean a vorbit și despre intensificarea atacurilor Rusiei, noile tehnologii militare dezvoltate de Kiev și cooperarea cu statele europene în domeniul apărării.

Intensificarea atacurilor aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei are ca scop epuizarea și intimidarea populației civile, a declarat Kirilo Budanov.

„Sunt uciși civili - femei, copii, persoane în vârstă, veterani ai celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Budanov. „Totul este cu adevărat îngrozitor, mai ales atunci când sunt uciși copii.”

Budanov a descris abordarea Rusiei drept „terorism clasic”, afirmând că scopul acesteia nu este doar de a provoca pagube, ci și de a înspăimânta populația.

Întrebat dacă Moscova crede că atacurile susținute îi pot epuiza pe ucraineni și, în cele din urmă, pot crește presiunea asupra guvernului pentru a face concesii, răspunsul său a fost fără echivoc: „Da, ei cred asta”.

Cursa pentru producerea pe scară largă a noilor drone interceptoare

Budanov a respins însă ideea că Rusia s-ar adapta mai rapid decât Ucraina, în contextul în care Moscova folosește drone mai rapide, propulsate de motoare cu reacție, modifică rutele de zbor și desfășoară atacuri combinate complexe.

„Nu cred că Rusia, în principiu, se adaptează mai repede decât noi”, a spus el.

În schimb, Budanov a precizat că Ucraina lucrează la dezvoltarea și utilizarea unor soluții tehnologice pentru a reduce impactul atacurilor rusești, adăugând că protejarea populației civile reprezintă „sarcina numărul unu” în acest demers.

Una dintre aceste soluții este o nouă generație de interceptoare ucrainene concepute pentru a contracara dronele rusești mai rapide, propulsate de motoare cu reacție.

Budanov a declarat că tehnologia a depășit etapa testelor convenționale și este deja utilizată experimental în luptă.

„Problema este extinderea acestei tehnologii la scară largă”, a spus el.

„Mai sunt îmbunătățiri inginerești de făcut. Acestea interceptează dronele rusești cu propulsie cu reacție în majoritatea cazurilor, dar mai este de lucru. Apoi există problema producției în masă.”

Budanov a spus că este de părere că Ucraina poate ajunge la nivelul de producție necesar înaintea celei mai dificile perioade: iarna care urmează.

Încrederea sa, a explicat el, se bazează pe faptul că a văzut personal atât tehnologia, cât și procesul de producție.

„Am văzut aceste tehnologii și am văzut producția”, a declarat Budanov. „Urmăresc cum se dezvoltă ciclul tehnologic. Vor reuși la timp.”

Cooperare mai strânsă cu Europa în domeniul apărării

Noile tehnologii de apărare ale Ucrainei ar putea deveni, de asemenea, parte a unor parteneriate industriale mai strânse cu țările europene.

Mai multe state au semnat deja acorduri de cooperare cu Kievul în cadrul așa-numitului program ucrainean „Drone Deal”.

Întrebat dacă cea mai recentă tehnologie ucraineană pentru interceptarea dronelor cu propulsie cu reacție ar putea fi inclusă în cele din urmă în aceste acorduri, Budanov a răspuns: „Oricine a încheiat astfel de acorduri cu noi are dreptul, ca să spunem așa, să continue negocierile privind anumite produse”.

El a subliniat însă că necesitățile Ucrainei vor avea prioritate.

„Vom putea satisface cererea altor țări atunci când, în primul rând, vom fi satisfăcut nevoile propriei noastre țări pentru astfel de produse”, a declarat el.

Budanov a spus că viitoarea cooperare în industria de apărare cu partenerii europeni ar putea lua diferite forme, inclusiv întreprinderi comune și, în unele cazuri, unități de producție în străinătate, cu ingineri ucraineni și proprietate comună.

O astfel de producție ar putea avea sens acolo unde oferă avantaje și în condițiile în care Ucraina rămâne clientul prioritar, a explicat el. Totuși, în opinia sa, anumite tehnologii esențiale ar trebui să rămână în interiorul țării.

Întrebat ce ar putea aduce Ucraina în parteneriatele europene din domeniul apărării și ce nu ar putea dezvolta partenerii săi la fel de rapid, Budanov a indicat două avantaje: „Viteza implementării inovației, viteza extinderii producției - cu alte cuvinte, producția în masă”.

„Foarte periculos” pentru Europa fără SUA

Dincolo de cooperarea în industria de apărare, Budanov a afirmat că este încă prea devreme pentru a defini locul Ucrainei în viitoarea arhitectură de securitate a Europei, deoarece cadrul în sine nu a fost încă stabilit.

„Cum va arăta, de fapt, viitoarea arhitectură de securitate a Europei?”, a spus el. „În acest moment nu există un răspuns la această întrebare, dar toată lumea lucrează la asta.”

Odată ce aceasta va fi definită și convenită oficial, a explicat el, rolul fiecărei țări participante va deveni mai clar.

Întrebat dacă un astfel de sistem ar putea funcționa fără Statele Unite, Budanov a fost mai tranșant.

„Cred că cei care vor elabora această doctrină trebuie să ia în considerare opțiuni complet diferite”, a declarat el. „Dar mi se pare că aceasta este o variantă proastă. Una foarte proastă, foarte periculoasă pentru Europa.”

Budanov a vorbit și despre necesitățile financiare imediate ale Ucrainei, afirmând că autoritățile de la Kiev pot identifica deja sursele din care ar putea fi acoperită cea mai mare parte a acestora.

„Putem vedea de unde poate fi acoperită cu siguranță cea mai mare parte”, a spus el, făcând referire la negocierile în curs dintre Ucraina, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană.

El a precizat că necesitățile financiare ale Ucrainei vor continua să se schimbe pe măsură ce evoluează războiul.

„Uitați-vă la ce se întâmplă acum cu atacurile rusești cu rachete și drone”, a spus el. „Evident, în unele domenii este nevoie de mai mult, dar, pe de altă parte, în alte domenii este nevoie de mai puțin. Toate acestea se echilibrează.”

Budanov a făcut însă o distincție între nevoia imediată a Ucrainei de a finanța războiul și problema mai amplă a modului în care ar trebui să arate economia țării în viitor.

Pe termen lung, acesta a spus că susține o economie liberală și liberă, cu o intervenție limitată a statului, alături de o politică fiscală predictibilă și stabilitate internă.

„Dar acum trebuie să supraviețuim”, a declarat Budanov. „Aceasta este principala noastră sarcină - să supraviețuim aici și acum.”

El a precizat că sectorul apărării va necesita o abordare diferită, în special în ceea ce privește cooperarea tehnico-militară și exporturile de armament.

„În orice țară civilizată din lume, armele nu sunt pur și simplu vândute în stânga și în dreapta”, a spus el. „Iar Ucraina nu va fi o excepție. Trebuie pur și simplu să existe condiții stricte, transparente și ușor de înțeles pentru toată lumea.”

Pentru moment, a explicat Budanov, exporturile ucrainene din industria de apărare rămân limitate din cauza propriilor necesități ale țării în timp de război.

Întrebat cum ar arăta succesul Ucrainei peste câțiva ani - din punct de vedere economic, al atragerii investițiilor și al revenirii ucrainenilor în țară - Budanov a oferit un răspuns scurt:

„Un loc în clasamentele mondiale care să nu fie cel pe care îl avem acum.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu saluta cu mana
1
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
sustinatoare dilie
4
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor: Dacă PSD nu l-a votat pe Siegfried Mureșan, nici PNL nu îl va vota pe...
Cosmin Bodea a făcut infarct
Digi Sport
Cosmin Bodea a făcut infarct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski
UE spune că a acoperit necesarul financiar și militar al Ucrainei pentru 2026. Ce se întâmplă cu deficitul de 27 de miliarde de dolari
rumen radev
Premierul Bulgariei respinge acuzațiile că este prorus și critică UE pentru că se concentrează prea mult pe „arme și bani”
Bundeswehr
Bundeswehr intră în era dronelor: planurile Germaniei pentru un regiment autonom inspirat de războiul din Ucraina
Vladimir Putin inspects the opened grave of a medieval ruler of Moscow, warrior prince Dmitry Donskoy
Rușii ar fi pierdut moaștele Sfântului trimise de Putin pe front pentru victorie, în timp ce fugeau de armata ucraineană
pod lovit de drone in ucraina
Un pod important din Kiev a fost lovit de două drone rusești. Circulația metroului și a transportului public, suspendată
Recomandările redacţiei
vladimir putin in birou
Vladimir Putin avertizează: „Toate armele” vor fi folosite în cazul...
Eugen Tomac
Tomac: „Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin”. Ce spune...
Standard and Poors
România așteaptă ratingul S&P. Nazare: Am mare încredere, au fost...
incendiu sibiu
Incendiu cu degajări mari de fum la o staţie de sortare-reciclare...
Ultimele știri
Donald Trump amenință Iranul cu „lovituri foarte puternice” după atacul FlyDubai, dacă se va dovedi o implicare a Teheranului
Fotbal: Gică Hagi, despre meciul Polonia - România de vineri: „Sunt două echipe rănite, ambele îşi doresc să câştige”
Edi Rama, către „prietenii democrați” din SUA: „Dacă nu-l puteți învinge pe Trump în America, nu veniți în Albania să vă răzbunați”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din octombrie 2026 pentru fiecare zodie. Data pe care trebuie să o încercuiești în...
Cancan
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Fanatik.ro
Giovanni Becali, șocat după ce a auzit promisiunea lui Reghe la FCSB: “Bă, ăsta nu e sănătos!”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Cu cât a fost amendat Gabi Torje, de fapt, după episodul «Steaua e numai una»: „Nici nu aveam salariul atât...
Adevărul
Mai există o cale de dialog între PNL și PSD? Un acord între cele două ar duce la încheierea crizei politice...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat motivul pentru care și-a omorât prietenul din copilărie. L-a împușcat în fața casei
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Lacul care aproape că a dispărut. În doar 10 ani, suprafața lui s-a redus cu peste 90%: „Era plin de pescari...
Newsweek
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu anunță că pensiile vor crește. Probabil, se gândesc la procente diferite
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Momentul când o șopârla scapă din gura unui șarpe. Imaginile cu lupta celor două reptile sunt virale
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Victoria Lungu a izbucnit în lacrimi la cununia fiicei sale. Ce s-a întâmplat pe scările de la Starea Civilă