Kirilo Budanov avertizează asupra securității Europei fără SUA: „O variantă foarte proastă și foarte periculoasă”

Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, avertizează că securitatea Europei ar fi pusă în pericol dacă Statele Unite nu ar mai fi implicate în apărarea continentului. Într-un interviu pentru Euronews, oficialul ucrainean a vorbit și despre intensificarea atacurilor Rusiei, noile tehnologii militare dezvoltate de Kiev și cooperarea cu statele europene în domeniul apărării.

Intensificarea atacurilor aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei are ca scop epuizarea și intimidarea populației civile, a declarat Kirilo Budanov.

„Sunt uciși civili - femei, copii, persoane în vârstă, veterani ai celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Budanov. „Totul este cu adevărat îngrozitor, mai ales atunci când sunt uciși copii.”

Budanov a descris abordarea Rusiei drept „terorism clasic”, afirmând că scopul acesteia nu este doar de a provoca pagube, ci și de a înspăimânta populația.

Întrebat dacă Moscova crede că atacurile susținute îi pot epuiza pe ucraineni și, în cele din urmă, pot crește presiunea asupra guvernului pentru a face concesii, răspunsul său a fost fără echivoc: „Da, ei cred asta”.

Cursa pentru producerea pe scară largă a noilor drone interceptoare

Budanov a respins însă ideea că Rusia s-ar adapta mai rapid decât Ucraina, în contextul în care Moscova folosește drone mai rapide, propulsate de motoare cu reacție, modifică rutele de zbor și desfășoară atacuri combinate complexe.

„Nu cred că Rusia, în principiu, se adaptează mai repede decât noi”, a spus el.

În schimb, Budanov a precizat că Ucraina lucrează la dezvoltarea și utilizarea unor soluții tehnologice pentru a reduce impactul atacurilor rusești, adăugând că protejarea populației civile reprezintă „sarcina numărul unu” în acest demers.

Una dintre aceste soluții este o nouă generație de interceptoare ucrainene concepute pentru a contracara dronele rusești mai rapide, propulsate de motoare cu reacție.

Budanov a declarat că tehnologia a depășit etapa testelor convenționale și este deja utilizată experimental în luptă.

„Problema este extinderea acestei tehnologii la scară largă”, a spus el.

„Mai sunt îmbunătățiri inginerești de făcut. Acestea interceptează dronele rusești cu propulsie cu reacție în majoritatea cazurilor, dar mai este de lucru. Apoi există problema producției în masă.”

Budanov a spus că este de părere că Ucraina poate ajunge la nivelul de producție necesar înaintea celei mai dificile perioade: iarna care urmează.

Încrederea sa, a explicat el, se bazează pe faptul că a văzut personal atât tehnologia, cât și procesul de producție.

„Am văzut aceste tehnologii și am văzut producția”, a declarat Budanov. „Urmăresc cum se dezvoltă ciclul tehnologic. Vor reuși la timp.”

Cooperare mai strânsă cu Europa în domeniul apărării

Noile tehnologii de apărare ale Ucrainei ar putea deveni, de asemenea, parte a unor parteneriate industriale mai strânse cu țările europene.

Mai multe state au semnat deja acorduri de cooperare cu Kievul în cadrul așa-numitului program ucrainean „Drone Deal”.

Întrebat dacă cea mai recentă tehnologie ucraineană pentru interceptarea dronelor cu propulsie cu reacție ar putea fi inclusă în cele din urmă în aceste acorduri, Budanov a răspuns: „Oricine a încheiat astfel de acorduri cu noi are dreptul, ca să spunem așa, să continue negocierile privind anumite produse”.

El a subliniat însă că necesitățile Ucrainei vor avea prioritate.

„Vom putea satisface cererea altor țări atunci când, în primul rând, vom fi satisfăcut nevoile propriei noastre țări pentru astfel de produse”, a declarat el.

Budanov a spus că viitoarea cooperare în industria de apărare cu partenerii europeni ar putea lua diferite forme, inclusiv întreprinderi comune și, în unele cazuri, unități de producție în străinătate, cu ingineri ucraineni și proprietate comună.

O astfel de producție ar putea avea sens acolo unde oferă avantaje și în condițiile în care Ucraina rămâne clientul prioritar, a explicat el. Totuși, în opinia sa, anumite tehnologii esențiale ar trebui să rămână în interiorul țării.

Întrebat ce ar putea aduce Ucraina în parteneriatele europene din domeniul apărării și ce nu ar putea dezvolta partenerii săi la fel de rapid, Budanov a indicat două avantaje: „Viteza implementării inovației, viteza extinderii producției - cu alte cuvinte, producția în masă”.

„Foarte periculos” pentru Europa fără SUA

Dincolo de cooperarea în industria de apărare, Budanov a afirmat că este încă prea devreme pentru a defini locul Ucrainei în viitoarea arhitectură de securitate a Europei, deoarece cadrul în sine nu a fost încă stabilit.

„Cum va arăta, de fapt, viitoarea arhitectură de securitate a Europei?”, a spus el. „În acest moment nu există un răspuns la această întrebare, dar toată lumea lucrează la asta.”

Odată ce aceasta va fi definită și convenită oficial, a explicat el, rolul fiecărei țări participante va deveni mai clar.

Întrebat dacă un astfel de sistem ar putea funcționa fără Statele Unite, Budanov a fost mai tranșant.

„Cred că cei care vor elabora această doctrină trebuie să ia în considerare opțiuni complet diferite”, a declarat el. „Dar mi se pare că aceasta este o variantă proastă. Una foarte proastă, foarte periculoasă pentru Europa.”

Budanov a vorbit și despre necesitățile financiare imediate ale Ucrainei, afirmând că autoritățile de la Kiev pot identifica deja sursele din care ar putea fi acoperită cea mai mare parte a acestora.

„Putem vedea de unde poate fi acoperită cu siguranță cea mai mare parte”, a spus el, făcând referire la negocierile în curs dintre Ucraina, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană.

El a precizat că necesitățile financiare ale Ucrainei vor continua să se schimbe pe măsură ce evoluează războiul.

„Uitați-vă la ce se întâmplă acum cu atacurile rusești cu rachete și drone”, a spus el. „Evident, în unele domenii este nevoie de mai mult, dar, pe de altă parte, în alte domenii este nevoie de mai puțin. Toate acestea se echilibrează.”

Budanov a făcut însă o distincție între nevoia imediată a Ucrainei de a finanța războiul și problema mai amplă a modului în care ar trebui să arate economia țării în viitor.

Pe termen lung, acesta a spus că susține o economie liberală și liberă, cu o intervenție limitată a statului, alături de o politică fiscală predictibilă și stabilitate internă.

„Dar acum trebuie să supraviețuim”, a declarat Budanov. „Aceasta este principala noastră sarcină - să supraviețuim aici și acum.”

El a precizat că sectorul apărării va necesita o abordare diferită, în special în ceea ce privește cooperarea tehnico-militară și exporturile de armament.

„În orice țară civilizată din lume, armele nu sunt pur și simplu vândute în stânga și în dreapta”, a spus el. „Iar Ucraina nu va fi o excepție. Trebuie pur și simplu să existe condiții stricte, transparente și ușor de înțeles pentru toată lumea.”

Pentru moment, a explicat Budanov, exporturile ucrainene din industria de apărare rămân limitate din cauza propriilor necesități ale țării în timp de război.

Întrebat cum ar arăta succesul Ucrainei peste câțiva ani - din punct de vedere economic, al atragerii investițiilor și al revenirii ucrainenilor în țară - Budanov a oferit un răspuns scurt:

„Un loc în clasamentele mondiale care să nu fie cel pe care îl avem acum.”

Editor : Ș.A.