„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război

Un soldat rus capturat în Ucraina, singurul supraviețuitor al unității sale, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unor prizonieri de război ucraineni, a anunțat spionajul militar de la Kiev, care a condus acțiunea prindere a acestuia. Publicația ucraineană Kyiv Post scrie, pe baza unor mărturii din zona serviciilor de informații, că uciderea sau torturarea prizonierilor ucraineni, inclusiv civili, este o practică comună în rândul armatei ruse.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a anunțat miercuri că un soldat rus capturat în apropierea orașului Vovceansk, din nord-estul țării, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crime de război - executarea unor prizonieri de război ucraineni.

Condamnatul, Sergei Tujilov, în vârstă de 36 de ani, cu indicativul „Altai”, a fost luat prizonier în septembrie 2024 în timpul unei operațiuni speciale în apropierea uzinei Vovceansk Aggregate Plant.

Potrivit agenției de informații, Tujilov a servit ca pușcaș de asalt în Divizia 69 de pușcași motorizați a districtului militar Leningrad din Rusia. Înainte de a fi mobilizat, el a ispășit două pedepse cu închisoarea în Rusia pentru infracțiuni grave, scrie Kyiv Post.

A executat un prizonier de război

Un tribunal ucrainean a constatat că, în iunie 2024, în timpul luptelor pentru uzina de agregate din Vovceansk, Tujilov și un complice au împușcat și ucis trei militari ucraineni care fuseseră luați prizonieri.

„Tujilov însuși a împușcat unul dintre prizonieri, care era legat, în ceafă, cu mitraliera”, potrivit GUR.

Aceste acțiuni încalcă Convențiile de la Geneva și sunt clasificate drept crime internaționale grave, precizează Kyiv Post.

Anchetatorii au declarat că Tujilov a ales și locurile de execuție pentru alți doi prizonieri de război și a păzit perimetrul în timp ce se desfășurau execuțiile.

Serviciile secrete ucrainene au declarat că tragerea la răspundere a fost posibilă după o operațiune complexă de recucerire a uzinei, în cadrul căreia mai multe unități speciale ale serviciilor secrete au luptat în toate cele 30 de clădiri ale uzinei din Vovceansk, în condiții de foc intens de artilerie rusă, bombe ghidate, drone kamikaze și aruncătoare de flăcări.

Tujilov a fost singurul supraviețuitor al unității sale și a fost predat justiției ucrainene, a mai precizat GUR, adăugând că „fiecare crimă de război comisă împotriva poporului ucrainean va fi pedepsită în mod corespunzător”.

„Curățați locuitorii, curățați-i”

Anul trecut, într-o convorbire interceptată, se aud militari ruși discutând despre execuția unui prizonier de război ucrainean, documentând fără să vrea o crimă de război, relatează serviciul de informații al apărării din Ucraina.

Potrivit GUR, comandantul unei unități din cadrul Brigăzii 60 de pușcași motorizați separată a Armatei a 5-a a forțelor armate ruse a dat ordinul de a ucide un prizonier al Forțelor de Apărare Ucrainene.

„Din câte am înțeles, au luat cu ei și un Ukrop capturat (termen peiorativ folosit de ruși pentru a-i batjocori pe ucraineni - n.r.)”, spune un soldat rus în convorbirea interceptată și publicată pe 6 ianuarie.

„Vorbește personal cu acest Ukrop și elimină-l”, adaugă soldatul rus.

Potrivit GUR, înregistrarea servește ca o dovadă suplimentară a încălcărilor sistematice ale dreptului internațional umanitar de către forțele armate ruse.

Kyiv Post a relatat că ofițerii ruși le dau instrucțiuni soldaților lor aflați mai aproape de linia frontului să împuște și să tortureze populația locală.

Forțele ucrainene au găsit telefonul unui soldat rus care l-a filmat pe camaradul său, Oleg Igorevici Rudakov („Rudik”), dând ordine de „curățare” a locuitorilor.

„Oricine mă aude, acesta este un ordin: curățați locuitorii, curățați-i”, spune el într-o conversație interceptată.

„Vom veni după fiecare dintre ei”

În iunie anul trecut, GUR l-a eliminat pe Mihailo Hrițai, un colaborator de rang înalt și criminal de război din orașul Berdiansk, ocupat de ruși, în regiunea Zaporojie.

Surse din cadrul agenției de informații au declarat pentru Kyiv Post că Hrițai a fost împușcat pe 18 iunie, în cadrul unei operațiuni speciale a GUR. Potrivit sursei, el a fost ucis cu un pistol Makarov PM echipat cu un „amortizor”.

Hrițai, originar din regiunea Poltava din Ucraina, a fost activ în viața publică și politică a Ucrainei înainte de a se alătura administrației de ocupație ruse.

A candidat în repetate rânduri pentru parlament, a fost asistentul unui deputat și, recent, a condus organizația din orașul Berdiansk a Partidului Socialist din Ucraina.

În calitate de așa-numit „viceprimar pentru infrastructură, locuințe și utilități, precum și pentru complexul de combustibili și energie” în administrația instalată de Rusia, Hrițai a fost responsabil de organizarea represiunii împotriva locuitorilor și de înființarea camerelor de tortură utilizate împotriva prizonierilor de război ucraineni.

El a fost, de asemenea, implicat în alocarea proprietăților municipale și de stat din Berdiansk.

La 1 aprilie 2022, Hrițai a fost acuzat oficial în lipsă de înaltă trădare în temeiul articolului 111 alineatul (2) din Codul penal al Ucrainei.

„Încă mai avem mulți complici ai inamicului în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Vom veni după fiecare dintre ei și le vom opri activitățile criminale – cu sau fără amortizor, în liniște sau zgomotos, dar întotdeauna eficient”, a declarat sursa GUR pentru Kyiv Post.

Editor : Bogdan Păcurar