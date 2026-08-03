La 40 de ani de la accidentul de la Cernobîl, Italia pregătește terenul pentru revenirea la energia nucleară

La patruzeci de ani de când dezastrul de la Cernobîl a împrăștiat radiații în toată Europa și a determinat Italia să renunțe la energia nucleară, guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni pregătește terenul pentru revenirea la această sursă de energie, în contextul în care țara se străduiește să-și consolideze securitatea energetică, scrie dailysabah.com.

Guvernul mizează pe o nouă generație de italieni care privesc energia nucleară ca pe o sursă de electricitate cu emisii reduse de carbon, un instrument de combatere a schimbărilor climatice și o modalitate de a consolida aprovizionarea stabilă cu energie în contextul șocurilor provocate de războaiele din Ucraina și Iran.

Se mizează pe faptul că un astfel de sprijin va atenua opiniile italienilor care au trăit accidentul nuclear din 1986, care încă privesc energia atomică prin prisma riscului și a dezastrului și care au respins de două ori energia nucleară în cadrul referendumurilor naționale, spun experții.

Săptămâna viitoare, se așteaptă ca Parlamentul să aprobe legislația propusă de guvern, care stabilește un cadru juridic pentru tehnologiile nucleare de nouă generație. Guvernul ar avea apoi la dispoziție 12 luni pentru a elabora decrete de punere în aplicare privind autorizarea reactoarelor, standardele de siguranță, gestionarea deșeurilor și amplasarea centralelor.

„Datoria guvernului în acest moment este de a crea condițiile necesare pentru ca cei care vor decide în cele din urmă cu privire la instalații să poată face acest lucru”, a declarat Gilberto Pichetto Fratin, ministrul mediului și securității energetice, într-un interviu acordat Associated Press (AP) înaintea votului.

Schimbare de poziție după criza din Ucraina

Dezbaterea din Italia are loc în contextul în care mai multe țări europene, printre care Franța și Polonia, își extind sau urmăresc dezvoltarea energiei nucleare pe fondul preocupărilor legate de securitatea energetică și obiectivele climatice. Spre deosebire de acestea, însă, Italia încearcă să reconstruiască o industrie pe care alegătorii au desființat-o cu zeci de ani în urmă.

Italia a fost cândva printre pionierii energiei nucleare din Europa. Patru reactoare au funcționat până când un referendum din 1987 a pus efectiv capăt programului nuclear al țării, în urma accidentului de la Cernobîl. O altă încercare de a relansa energia nucleară a eșuat după dezastrul de la Fukushima din Japonia, din 2011, când aproximativ 94% dintre alegători s-au opus planurilor de construire a unor noi reactoare.

Ca urmare, schimbarea de direcție a Italiei ar marca una dintre cele mai ambițioase schimbări de curs din domeniul energetic la nivel european.

Cum se justifică Guvernul

Guvernul condus de Meloni susține că creșterea cererii de energie electrică, obiectivele climatice și preocupările legate de securitatea energetică în urma invaziei Rusiei în Ucraina justifică reintroducerea energiei nucleare în mixul energetic al Italiei.

Pichetto Fratin a afirmat că cererea de energie electrică ar putea crește cu cel puțin 30% în aproximativ un deceniu, necesitând un mix mai diversificat de surse de energie decât doar sursele regenerabile.

În loc să reînvie marile centrale din trecut, guvernul se concentrează pe reactoarele modulare mici (SMR) și pe alte tehnologii avansate care, potrivit susținătorilor, ar putea fi mai sigure, mai flexibile și mai rapide de construit.

„Vorbim despre a treia generație avansată (de energie nucleară), mult mai adaptată nevoilor actuale, mult mai sigură datorită dimensiunilor reduse și a duratelor de construcție foarte scurte”, a spus Pichetto Fratin.

„Când oamenii mă întreabă despre un calendar, le spun 2033, 2034, 2035”, a adăugat el, referindu-se la momentul în care primele reactoare de nouă generație ar putea începe, în mod realist, să funcționeze.

Energia nucleară produce aproximativ 10% din energia electrică mondială, echivalentul a aproximativ un sfert din totalul energiei cu emisii reduse de carbon. Obiectivul Italiei de a reveni la energia nucleară face parte dintr-o tendință globală a țărilor de a relansa opțiunile nucleare, susținută de îmbunătățiri constante ale tehnologiei, inclusiv mai multe caracteristici de siguranță și reducerea costurilor de construcție și exploatare a reactoarelor.

O țară divizată între generații

La întinsa centrală nucleară de la Latina, situată la sud de Roma, muncitorii îmbrăcați în costume de protecție și măști continuă să demonteze rămășițele primei ere nucleare a Italiei, chiar în timp ce politicienii discută despre cum să construiască o a doua.

Contrastul nu îi scapă Vivianei Cruciani, care supraveghează dezafectarea instalațiilor nucleare la centrala administrată de compania de stat Sogin.

„Există o generație care a venit imediat după Cernobîl și care încă privește energia nucleară doar prin prisma accidentului de la Cernobîl”, a declarat Cruciani pentru AP.

„Dar există o altă generație, mult mai tânără, care este entuziastă în privința energiei nucleare și chiar regretă că țara nu a făcut încă niciun progres în direcția revenirii la această tehnologie.”

Tinerii susțin centralele nucleare de nouă generație

Un sondaj realizat în iunie 2026 de firma de cercetare Only Numbers a arătat că aproximativ 55% dintre italieni susțin centralele nucleare de nouă generație.

Michele Governatori, consilier principal pe probleme energetice la grupul de reflecție privind clima și energia ECCO, a afirmat că sprijinul este mai vizibil în rândul tinerilor italieni.

„Există o mai mare deschidere, în special în rândul generațiilor mai tinere”, a spus el, subliniind că mulți asociază energia nucleară cu progresul tehnologic, mai degrabă decât cu accidentele care au modelat opinia publică în deceniile anterioare.

Cruciani a afirmat că tinerii italieni sunt mai înclinați să privească energia nucleară prin prisma nevoilor energetice viitoare și a obiectivelor climatice, decât prin prisma amintirilor legate de dezastrele din perioada Războiului Rece.

„Cred că energia nucleară poate ajuta și mediul înconjurător. Este mai durabilă”, a spus Cristian Giannetti, un turist în vârstă de 20 de ani din orașul litoral toscan Forte dei Marmi, aflat în vizită la Roma.

Întrebat despre posibilitatea unui alt accident de tipul celui de la Cernobîl, el a spus că progresele tehnologice au redus riscurile.

„Având în vedere expertiza de care dispunem și toate resursele disponibile astăzi, cred că probabilitatea este cu adevărat minimă.”

Alții susțin revenirea la energia nucleară din motive practice.

„Avem o problemă energetică, așa că este foarte important ca energia nucleară să primească undă verde și în Italia”, a spus Paola Giovannini Pasti, președinta Confagricoltura Donna, ramura feminină a principalului grup de presiune agricol din Italia.

Criticii pun la îndoială aspectele economice

Nu toată lumea este convinsă.

„Dacă folosim energia nucleară ca soluție de rezervă... costurile medii ale energiei devin devastatoare. Așadar, din păcate, nu este un complement bun pentru energiile regenerabile și nu este ieftină”, a spus Governatori.

Pichetto Fratin a recunoscut că energia nucleară nu este o soluție pe termen scurt la prețurile ridicate ale energiei electrice.

„Energia nucleară nu reduce facturile consumatorilor astăzi”, a spus el. „Energia nucleară de mâine poate contribui la reducerea acestora.”

Editor : M.C