Hamas a atacat cu rachete aeroportul din Tel Aviv, acolo unde se află echipa Digi24 - Cristina Cileacu și Gabriel Necșulescu. Aeroportul a fost evacuat, e panică acolo pentru că s-a dat alarmă de atac aerian. Rachete nu au lovit aeroportul, au fost interceptate de sistemul Iron Dome. Oamenii fug speriați din aeroport. Toate zborurile pe aeroportul Ben Gurion au fost anulate.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: După ce am ieșit din aeroport, eram în zonă, încercam să facem niște lucruri tehnice și instant s-a auzit în toate difuzoarele anunțul în ebraică. Nu înțelegeam ce se spune și am rămas pe loc. Dar am văzut că toată lumea aleargă. Ne-au luat cumva oamenii și ne-au împins, spunându-ne „La adăpost! La adăpost!” în limba engleză – „Shelter! Shelter! Go! Go!”, „Plecați cât mai repede”.

Am apucat să filmăm în timp ce alergam înspre adăpost și toată lumea a abandonat tot ce înseamnă bagaje și orice altceva. Le-au lăsat unde erau și au fugit rapid să se adăpostească. Ulterior după ce alarma momentan s-a încheiat, cel puțin aici pe Aeroportul Ben Gurion. Nu știu ce este în oraș, pentru că nu am ajuns momentan în Tel Aviv. Am fost invitați să ieșim afară și, tocmai pentru că suntem printre puținii străini care sunt în momentul de față aici pe aeroport, și în avionul care ne-a adus la Tel Aviv eram singurii români și foarte mulți israelieni ne întrebau dacă suntem siguri că vrem să venim aici și am spus că trebuie să venim, pentru că e foarte important ce se întâmplă în Israel. Ne-au dat foarte multe date. Noi suntem chiar pe aeroport și, având în vedere că a fost ridicată alarma, deci în momentul acesta putem să circulăm în interiorul aeroportului, nu ne-am terminat treaba pe care o avem aici, de aceea încă nu am ieșit din aeroport, în momentul de față lumea s-a relaxat. Situația de criză a trecut.

Amenințările Hamas sunt reale. Hamas, ca niciodată până acum, a aplicat alte tactici și, având în vedere cât de mulți străini au murit deja în acest război pe care l-a început Hamas sâmbătă dimineață, este clar că vor face tot ce spun că fac. De ce? Pentru că știu, la rândul lor, ce-i așteaptă în momentul în care se revoltă împotriva Israelului.

Situația este foarte tensionată. Pe aeroport sunt străini care nu mai au cu ce să plece, se amână în continuu zboruri și lumea încearcă să găsească soluții, dar până nu se termină războiul, situația rămâne tensionată până la capăt.

