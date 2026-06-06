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La aniversarea debarcării în Normandia, secretarul american al apărării cere Occidentului sprijin pentru SUA

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Pete Hegseth
Pete Hegseth. Foto: Profimedia

Aliaţii din Al Doilea Război Mondial au aniversat sâmbătă în Franţa 82 de ani de la debarcarea în Normandia începută în 6 iunie 1944, relatează dpa.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a folosit prilejul pentru a cere Occidentului un sprijin mai puternic pentru Statele Unite în eforturile de apărare a păcii şi libertăţii.

„Pacea se asigură numai prin forţă şi este forţă de ambele părţi ale Atlanticului, întărită prin pregătire, prin capacităţi militare comune şi prin voinţă politică neclintită”, a spus oficialul pe care preşedintele SUA, Donald Trump, preferă să îl numească secretar de război.

La cimitirul militar american din Colville-sur-Mer, unde s-a aflat alături de omoloaga sa franceză, Catherine Vautrin, Hegseth a insistat că „lumea noastră este mai sigură şi mai prosperă când Statele Unite ale Americii şi aliaţii noştri sunt puternici, liberi şi lipsiţi de remuşcări în apărarea tradiţiei noastre occidentale de libertate”.

„Suntem alături de aliaţii noştri şi ne aşteptăm ca aliaţii noştri capabili şi pregătiţi să fie alături de noi”, a adăugat el, avertizând că „o mare parte din Occident” a ajuns „comodă” după cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Am uitat că libertatea nu este gratuită. Am uitat că pacea nu apare doar din dorinţă. Este adusă intenţionat, cu onoare şi cu tărie”, iar „bărbaţii care au debarcat pe aceste plaje ştiau asta”, a mai spus oficialul american.

Hegseth a comparat debarcarea aliată în Franţa ocupată de nazişti cu traversarea Mării Mediterane de către migranţi - fenomen pe care l-a numit „invazie”. „Din păcate astăzi alte plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite, periculoase”, a afirmat el, menţionând debarcările migranţilor în Spania, Italia, Grecia sau Bulgaria.

Editor : Liviu Cojan

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