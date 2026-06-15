La Ankara a fost inaugurat un nou aeroport. Delegațiile care vor participa la summitul NATO din Turcia vor ateriza aici

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaugurat luni un nou aeroport civil la Ankara, care va servi pentru primirea delegaţiilor sosite la summitul şefilor de stat şi de guvern pe care NATO îl organizează în capitala turcă în luna iulie, relatează EFE, preluată de Agerpres.



Aeroportul este o extensie a bazei militare din Etimesgut, situată la periferia vestică a oraşului Ankara, care până acum a fost utilizată exclusiv ca aerodrom militar.



Situat la 15 kilometri în linie dreaptă de centrul Ankarei, noul aeroport, al cărui cod IATA este ANK, va completa aeroportul Esenboga (ESB), până acum singurul utilizat pentru zboruri civile, situat la 25 de kilometri nord de oraş.



Delegaţiile oficiale care vor sosi pentru summitul NATO, preconizat să se desfăşoare în 7 şi 8 iulie, vor ateriza pe noul aeroport, de unde vor putea ajunge cu uşurinţă la palatul prezidenţial care va găzdui reuniunea, situat la doar 10 kilometri distanţă, a declarat Erdogan în timpul ceremoniei de inaugurare.



Lucrările de modernizare a aerodromului militar au durat opt luni şi au implicat extinderea lungimii pistei până la peste 3 kilometri şi construirea infrastructurii pentru a găzdui aeronave de mari dimensiuni.



Erdogan a afirmat că noul aeroport va descongestiona traficul aerian de la Esenboga, care în ultimii 20 de ani a trecut de la 3 milioane de pasageri pe an la 15 milioane, fapt pe care l-a atribuit importanţei crescânde a Turciei ca centru al diplomaţiei internaţionale.



La început, noul spaţiu va găzdui zboruri diplomatice şi de protocol, nefiind încă stabilită o dată pentru zborurile comerciale, indică EFE.

Editor : M.C