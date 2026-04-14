Live TV

La cât se ridică pagubele provocate de bombardamentele SUA în Iran. Suma uriașă anunțată de către Teheran

Data publicării:
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Teheran. Urmările atacurilor americano-israeliene. Foto: Profimedia

Pierzile suferite de Iran în urma atacurilor SUA și Israelului se ridică în prezent la aproximativ 270 de miliarde de dolari, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului Republicii Islamice, Fateme Mohajerani.

Ea a subliniat că această estimare se bazează pe „cifre preliminare și foarte aproximative”. Potrivit lui Mohajerani, blocul economic al guvernului țării intenționează să evalueze în curând mai detaliat pagubele cauzate direct clădirilor, precum și să efectueze o analiză a pierderilor de venituri bugetare și a consecințelor încetării activității obiectivelor industriale. În același timp, ea a adăugat că reprezentanții Iranului la negocierile cu SUA se ocupă de problema reparațiilor militare. În special, acest subiect a fost abordat la ultima întâlnire de la Islamabad.

Anterior, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că Teheranul solicită reparații pentru daunele cauzate țării și pentru victimele atacurilor americane și israeliene. Potrivit acestuia, Iranul „nu a căutat și nu caută războiul”, dar nu va renunța la drepturile sale legitime în niciun caz.

De asemenea, Teheranul a cerut despăgubiri din partea Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Bahreinului și Iordaniei „pentru participarea lor la războiul americano-israelian împotriva Iranului”.

Statele Unite și Israelul au lansat o operațiune militară împotriva Iranului pe 28 februarie. Președintele american Donald Trump a declarat că principalele obiective ale acesteia sunt de a împiedica Teheranul să fabrice arme nucleare și rachete cu rază lungă de acțiune. În același timp, pe parcursul conflictului militar, șeful Casei Albe a amenințat Iranul de mai multe ori cu distrugerea totală.

Printre altele, el a vorbit despre un plan de a lovi centralele electrice și podurile, pentru a forța autoritățile iraniene să se așeze la masa negocierilor și să încheie un acord cu Washingtonul. Pe 8 aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni. Trei zile mai târziu, pe 11 aprilie, părțile au purtat primele negocieri directe, dar nu au ajuns la un acord.

În același timp, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, care a condus delegația americană la întâlnire, a declarat că Washingtonul a atins toate obiectivele stabilite în cadrul operațiunii militare și poate să o încheie.

Totuși, rămâne nerezolvată problema Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a blocat-o ca răspuns la atacuri. Prin această rută maritimă ajung pe piața mondială până la 20% din petrol și 30% din gazul natural lichefiat.

Teheranul a decis să perceapă o taxă de la petroliere pentru trecerea prin strâmtoare, iar banii să fie direcționați către reconstrucția postbelică. Trump s-a opus acestei decizii și a anunțat blocarea strâmtorii. La rândul său, Teheranul a declarat că încercările SUA de a bloca această arteră maritimă sunt „sortite eșecului”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Meteorologii anunță când încep să crească temperaturile în toată...
simion aur inquam george calin
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
Înalta Curte de Casație și Justiție judecă astăzi contestațiile din...
Hungary Election
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din...
Ultimele știri
Putin şi-a pierdut „calul troian” în UE odată cu înfrângerea lui Orban în alegerile din Ungaria, spune ministrul francez de externe
Trump și-a comandat produse fast food la Casa Albă și i-a dat 100 de dolari bacșiș livratoarei. Scopul scenetei regizate
O companie din industria cimentului, condamnată pentru finanțarea terorismului. Bani pentru ISIS și Frontul al-Nusra
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Semnal de...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Lidl intră peste telecom: abonamentele ieftine care pot pune presiune pe Digi și alți operatori
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate...
Newsweek
Țara din Europa unde poți fi chemat în armată chiar dacă ești la pensie. Ce se întâmplă în România?
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partnera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...