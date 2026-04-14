La cât se ridică pagubele provocate de bombardamentele SUA în Iran. Suma uriașă anunțată de către Teheran

Pierzile suferite de Iran în urma atacurilor SUA și Israelului se ridică în prezent la aproximativ 270 de miliarde de dolari, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului Republicii Islamice, Fateme Mohajerani.

Ea a subliniat că această estimare se bazează pe „cifre preliminare și foarte aproximative”. Potrivit lui Mohajerani, blocul economic al guvernului țării intenționează să evalueze în curând mai detaliat pagubele cauzate direct clădirilor, precum și să efectueze o analiză a pierderilor de venituri bugetare și a consecințelor încetării activității obiectivelor industriale. În același timp, ea a adăugat că reprezentanții Iranului la negocierile cu SUA se ocupă de problema reparațiilor militare. În special, acest subiect a fost abordat la ultima întâlnire de la Islamabad.

Anterior, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că Teheranul solicită reparații pentru daunele cauzate țării și pentru victimele atacurilor americane și israeliene. Potrivit acestuia, Iranul „nu a căutat și nu caută războiul”, dar nu va renunța la drepturile sale legitime în niciun caz.

De asemenea, Teheranul a cerut despăgubiri din partea Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Bahreinului și Iordaniei „pentru participarea lor la războiul americano-israelian împotriva Iranului”.

Statele Unite și Israelul au lansat o operațiune militară împotriva Iranului pe 28 februarie. Președintele american Donald Trump a declarat că principalele obiective ale acesteia sunt de a împiedica Teheranul să fabrice arme nucleare și rachete cu rază lungă de acțiune. În același timp, pe parcursul conflictului militar, șeful Casei Albe a amenințat Iranul de mai multe ori cu distrugerea totală.

Printre altele, el a vorbit despre un plan de a lovi centralele electrice și podurile, pentru a forța autoritățile iraniene să se așeze la masa negocierilor și să încheie un acord cu Washingtonul. Pe 8 aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni. Trei zile mai târziu, pe 11 aprilie, părțile au purtat primele negocieri directe, dar nu au ajuns la un acord.

În același timp, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, care a condus delegația americană la întâlnire, a declarat că Washingtonul a atins toate obiectivele stabilite în cadrul operațiunii militare și poate să o încheie.

Totuși, rămâne nerezolvată problema Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a blocat-o ca răspuns la atacuri. Prin această rută maritimă ajung pe piața mondială până la 20% din petrol și 30% din gazul natural lichefiat.

Teheranul a decis să perceapă o taxă de la petroliere pentru trecerea prin strâmtoare, iar banii să fie direcționați către reconstrucția postbelică. Trump s-a opus acestei decizii și a anunțat blocarea strâmtorii. La rândul său, Teheranul a declarat că încercările SUA de a bloca această arteră maritimă sunt „sortite eșecului”.

