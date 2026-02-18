Live TV

La Geneva se reiau negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA

Data publicării:
Negocierile de la Geneva
Negocierile tripartite de la Geneva, de marți. Foto: Facebook/Rustem Umerov
Din articol
Părțile lucrează pe baza planului dezvăluit în urmă cu câteva luni Zelenski se îndoiește că Moscova dorește să negocieze

Ucraina şi Rusia urmează să reia discuţiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieşire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puţine semne de progres, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Discuţiile, care au durat şase ore, "au fost foarte tensionate" marţi, a declarat o sursă apropiată delegaţiei ruse, adăugând că negocierile urmează să fie reluate a doua zi.

Cele trei delegaţii s-au întâlnit cu uşile închise la Hotelul InterContinental, în timp ce "consilieri" din patru ţări europene - Germania, Franţa, Regatul Unit şi Italia - au fost, de asemenea, prezenţi la Geneva.

"După sesiunea plenară, lucrările au continuat în cadrul grupurilor de lucru axate pe domenii prioritare", cu întâlniri ale "blocurilor politic şi militar", a indicat pe Telegram unul dintre negociatorii ucraineni, Rustem Umerov, adăugând că negocierile sunt programate să fie reluate miercuri.

Fostul ministru ucrainean al Apărării a precizat că i-a informat pe "reprezentanţii partenerilor americani şi europeni, într-o întâlnire separată", cu privire la aceste lucrări.

Părțile lucrează pe baza planului dezvăluit în urmă cu câteva luni

Părţile lucrează pe baza planului american dezvăluit în urmă cu câteva luni, care include în special concesii teritoriale din partea Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate occidentale.

Cu toate acestea, negocierile sunt blocate în ceea ce priveşte soarta Donbasului, principalul centru industrial din estul Ucrainei: Moscova cere ca forţele ucrainene să se retragă din zonele pe care încă le controlează în regiunea Doneţk, o solicitare pe care Kievul o refuză.

Discuţiile de la Geneva vin după două runde recente de negocieri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, care nu au produs progrese semnificative.

Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, a salutat totuşi miercuri progresul reprezentat de continuarea acestui proces de negociere care îi reuneşte pe ruşi şi ucraineni.

"Succesul preşedintelui Trump în a aduce împreună cele două părţi ale acestui război a produs progrese semnificative", a scris negociatorul pe platforma X după prima zi de discuţii.

"Cele două părţi au convenit să-şi informeze liderii şi să continue să lucreze pentru un acord", a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump face presiuni pentru o rezolvare diplomatică a conflictului declanşat de invazia rusă din Ucraina în februarie 2022.

"Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, şi repede", a reiterat preşedintele SUA luni seară, după ce săptămâna trecută i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski "să se mişte", asigurându-l că Rusia doreşte "să ajungă la un acord".

Zelenski se îndoiește că Moscova dorește să negocieze

În ceea ce îl priveşte, Volodimir Zelenski a pus la îndoială în repetate rânduri disponibilitatea Kremlinului de a negocia.

Preşedintele ucrainean a declarat într-un interviu acordat publicaţiei americane Axios că "nu este corect" ca preşedintele Trump să ceară Ucrainei, şi nu Rusiei, să facă concesii pentru a realiza pacea.

El a spus că speră că această presiune sporită asupra Kievului "este doar o tactică, şi nu o decizie deliberată".

Sâmbătă, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, şeful statului ucrainean a exclus din nou, în această etapă, cedarea de teritorii către Rusia, care ocupa 19,5% din teritoriul ucrainean la mijlocul lunii februarie.

Potrivit politologului Tatiana Stanovaia, alegerea unui consilier de la Kremlin, istoricul naţionalist Vladimir Medinski, pentru a conduce delegaţia rusă la Geneva ilustrează "revenirea revendicărilor politice în centrul discuţiilor".

Rusia ceruse anterior o reducere a dimensiunii armatei ucrainene şi un angajament din partea Ucrainei de a nu adera la NATO.

Cu câteva ore înainte de începerea discuţiilor de la Geneva, Rusia a desfăşurat din nou o campanie masivă de bombardamente împotriva Ucrainei, lansând 396 de drone şi 29 de rachete în noaptea de marţi spre miercuri.

"Aceasta a fost o lovitură combinată, calculată în mod deliberat pentru a produce cât mai multe daune sectorului nostru energetic", a denunţat preşedintele Volodimir Zelenski, vorbind despre "dispreţul Rusiei faţă de eforturile de pace".

El a subliniat că atacul a rănit nouă persoane şi a lăsat "zeci de mii de oameni" fără apă şi încălzire în plină iarnă la Odessa, principalul oraş portuar din sudul Ucrainei.

O dronă rusească a ucis, de asemenea, marţi dimineaţă, trei angajaţi ai unei centrale electrice din Sloviansk, în estul Ucrainei, au anunţat autorităţile.

Pentru a pune presiune asupra Kievului, în mijlocul negocierilor, Rusia efectuează atacuri devastatoare asupra infrastructurii ucrainene de mai multe săptămâni.

