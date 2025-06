La Los Angeles a fost instituită starea de urgență pe timp de noapte. Poliția a început să facă „arestări în masă”

Poliția a început „arestările în masă” ale protestatarilor după ce a fost instituită o stare de urgență în partea centrală a orașului Los Angeles. Aceasta va fi în vigoare între orele 20:00 și 06:00, ora locală, și va dura probabil câteva zile, a declarat primarul Karen Bass. Poliţia din Los Angeles a început să aresteze protestatari care au ieşit după intrarea în vigoare a restricţiilor, afirmând că este vorba despre ”arestări în masă”. Şi la New York, mai mulţi demonstraţi au fost reţinuţi de poliţişti, scrie CNN.

Potrivit CNN, iniţial, în jur de 10-20 de persoane au fost reţinute în zona unde sunt restricţii de circulaţie pe timp de noapte.

O persoană a fost văzută când era imobilizată şi pusă la pământ, cu mâinile prinse la spate.

Cei mai mulţi dintre protestatari au plecat deja din zona cu restricţii, iar Poliţia făcea ordine în zonă.

Între timp, un elicopter de la Patrula de Autostrăzi din California zbura deasupra zonei Little Tokyo din centrul Los Angelesului, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor.

LAPD: Zeci de arestări

Departamentul de Poliţie din Los Angeles a afirmat, marţi seara, că au avut loc ”zeci de arestări” după ce mai multe grupuri de protest s-au adunat în zona cu restricţii.

”Mai multe grupuri au continuat să se adune pe strada 1, între Spring şi Alameda”, a arătat LAPD pe reţeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

”Aceste grupuri sunt gestionate şi au început arestări de masă”, a arătat sursa citată.

”Zeci de arestări au fost făcute după ce oamenii nu s-au împrăştiat, la locul unei adunări ilegale”, a arătat Poliţia, într-o postare ulterioară.

Persoane reținute și la New York

La rândul său, Departamentul Poliţiei din New York a început să reţină protestatari pe străzi după ce s-a anunţat la megafon că demonstraţii trebuie să meargă pe trotuare.

Un mesaj preînregistrat a fost difuzat, protestatarilor spunându-li-se că încalcă regulile de trafic din New York City.

Au fost văzuţi poliţişti care încătuşau câteva persoane şi apoi stabileau un perimetru pe carosabil, pentru a împiedica alte persoane să meargă acolo. Mai mulţi oameni strigau la poliţişti şi aruncau cu sticle cu apă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"Fără ură, fără frică, imigranţii sunt bineveniţi". Câteva mii de oameni au defilat marţi seară devreme pe străzile New Yorkului pentru a protesta faţă de politica migratorie a lui Donald Trump, potrivit unei echipe a AFP aflate la faţa locului, scrie Agerpres.



Manifestanţii, inclusiv mulţi tineri, s-au adunat în Foley Square, o piaţă din apropierea tribunalelor unde migranţii au fost arestaţi vinerea de către forţele de ordine, pentru a defila prin Lower Manhattan.



"ICE, afară din New York", scria pe multe afişe, referitor la poliţia federală de imigrare care a intensificat arestările de migranţi şi solicitanţi de azil în ultimele săptămâni în Statele Unite, un preludiu al confruntărilor violente din Los Angeles.



"Sunt aici să-i apăr pe cei care nu îşi pot face vocea auzită aici", a declarat pentru AFP o femeie de douăzeci de ani, născută în Statele Unite dintr-o mamă mexicană fără statut oficial. "Sincer, această ţară nu ar fi ceea ce este astăzi fără imigranţi. Sunt aici pentru ei", a adăugat ea, sub protecţia anonimatului.



"Frica este prezentă în fiecare zi, din prima zi în care au venit aici şi au trecut graniţa. În fiecare zi, când merg la muncă, se tem că vor fi arestaţi şi că cel mai mic lucru ar putea duce la deportarea lor", a continuat ea.



Mai mulţi manifestanţi şi-au acoperit feţele pentru a evita să fie identificaţi şi posibile represalii, în timp ce alţii au agitat drapele palestiniene. "Sunt aici pentru a apăra imigraţia, pentru a mă opune ICE şi pentru a susţin Palestina liberă. Toate aceste lupte sunt legate între ele", a spus Cara, în vârstă de 23 de ani.



"Mi-e teamă pentru familia mea. Nu vreau să trăiesc într-o societate în care mi-e teamă pentru sănătatea familiei mele sau a altor familii", a spus Jacqueline, o americancă de origine mexicană în vârstă de 23 de ani.



Situaţia în cel mai mare oraş american este până în prezent mult mai calmă decât la Los Angeles, unde de vineri au loc ciocniri între forţele de ordine şi manifestanţii care se opun expulzărilor în forţă ale imigranţilor fără acte.

Texas: Membrii Gărzii Naționale, în diverse locuri din stat

În Texas, membrii Gărzii Naționale vor fi dislocați în diferite locuri din stat înaintea protestelor planificate pentru această săptămână, a declarat marți guvernatorul Greg Abbott.

Organizațiile din sudul Texasului vor organiza miercuri și sâmbătă mitinguri împotriva ICE, a relatat KSAT. Printre demonstrații se numără și protestul „No Kings” (Fără regi) de sâmbătă, din San Antonio.

Anunțul lui Abbott vine la o zi după ce autoritățile au folosit gaz lacrimogen pentru a dispersa demonstranții din complexul Capitoliului de Stat din Austin.

„Protestele pașnice sunt legale”, a declarat Abbott într-o postare pe X. „Vătămarea unei persoane sau a proprietății este ilegală și va duce la arestare.”

Guvernatorul republican a declarat că Garda „va folosi toate mijloacele și strategiile pentru a ajuta forțele de ordine să mențină ordinea”.

Guvernatorul Californiei îl critică pe Trump

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, l-a criticat pe preşedintele Donald Trump pentru decizia de a desfăşura Garda Naţională la Los Angeles, unde au loc proteste. Într-un discurs ţinut marţi seară, Newsom a avertizat privind pericolul la adresa democraţiei Americii şi a acuzat Congresul că se supune preşedintelui Trump, potrivit CNN.

Gavin Newsom a afirmat că preşedintele Donald Trump ”a ales teatrul în faţa siguranţei publice” atunci când a desfăşurat Garda Naţională pentru a răspunde la protestele din Los Angeles.

El a criticat administraţia Trump pentru că face deportări în masă. În loc să vizeze imigranţii fără acte şi infractorii, administraţia Trump se concentrează pe deportări în masă, a spus Newsom.

Când au avut loc razii privind imigraţia la Los Angeles, ”fiecare om de rând a ieşit să îşi exercite dreptul constituţional la libertatea de exprimare şi de adunare, să protesteze faţă de acţiunile guvernului său”, a afirmat Newsom.

Newsom: Administrația Trump „vizează la întâmplare familii întregi de imigranți”

Administraţia Trump ”vizează la întâmplare familii de imigranţi care muncesc din greu, indiferent de rădăcinile lor sau de risc”, a declarat el.

”Democraţia este sub atac în faţa ochilor noştri, acest moment de care ne-am temut a sosit”, a afirmat Newsom. Trump dă cu ”o bilă de demolare în proiectul istoric al Părinţilor noştri Fondatori – trei ramuri egale ale guvernării independente. Nu mai sunt verificări”, a susţinut guvernatorul.

”Congresul nu e nicăieri”, a adăugat el.

”Preşedintele Camerei Reprezentanţilor (Mike) Johnson a abdicat complet de la această responsabilitate. Statul de drept a cedat tot mai mult în faţa conducerii Stăpânului”, a continuat Newsom.

El a făcut apel la oameni să îşi apere democraţia, dar a avertizat: ”Dacă vă exercitaţi drepturile prevăzute de Primul Amendament, vă rog să o faceţi paşnic”.

Johnson a declarat, marţi, jurnaliştilor, că Newsom – care a criticat agresiv mişcările administraţiei Trump – ”ar trebui uns cu smoală şi acoperit cu pene”.

Editor : Marina Constantinoiu