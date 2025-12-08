La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă

Angajaţii de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest faţă de deteriorarea condiţiilor de muncă şi faţă de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză citată de dpa.

Aceştia cer crearea de noi locuri de muncă, în principal la recepţie şi securitate, „pentru a compensa locurile de muncă pierdute în trecut”, a declarat o reprezentantă sindicală pentru ziarul Le Monde.

„Echipele de la recepţie şi de monitorizare sunt la capătul puterilor, deoarece personalul este insuficient”, a subliniat ea, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Chemarea la grevă vine în urma mai multor incidente petrecute la celebrul muzeu din Paris. Pe 19 octombrie, bijuteriile coroanei din perioada imperială a Franţei au fost furate. Au fost arestaţi mai mulţi suspecţi, dar nicio urmă de bijuterii, evaluate de Luvru la 88 de milioane de euro (102 milioane de dolari).

Mai mult, luna trecută, o galerie a trebuit să fie închisă din cauza unor grinzi putrede, iar în weekend s-a aflat că între 300 şi 400 de jurnale şi documente din biblioteca Egiptului Antic au fost deteriorate ca urmare a unei scurgeri de apă. Muzeul a asigurat că obiectele de patrimoniu cultural din bibliotecă nu au fost deteriorate şi că documentele vor fi uscate, restaurate şi înlocuite, explicând că de vină este un sistem hidraulic învechit ce urmează să fie înlocuit din septembrie anul viitor.

Editor : Liviu Cojan