Live TV

La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă

Data publicării:
oameni la muzeul luvru
Muzeul Luvru. Foto: Profimedia

Angajaţii de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest faţă de deteriorarea condiţiilor de muncă şi faţă de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză citată de dpa.

Aceştia cer crearea de noi locuri de muncă, în principal la recepţie şi securitate, „pentru a compensa locurile de muncă pierdute în trecut”, a declarat o reprezentantă sindicală pentru ziarul Le Monde.

„Echipele de la recepţie şi de monitorizare sunt la capătul puterilor, deoarece personalul este insuficient”, a subliniat ea, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Chemarea la grevă vine în urma mai multor incidente petrecute la celebrul muzeu din Paris. Pe 19 octombrie, bijuteriile coroanei din perioada imperială a Franţei au fost furate. Au fost arestaţi mai mulţi suspecţi, dar nicio urmă de bijuterii, evaluate de Luvru la 88 de milioane de euro (102 milioane de dolari).

Mai mult, luna trecută, o galerie a trebuit să fie închisă din cauza unor grinzi putrede, iar în weekend s-a aflat că între 300 şi 400 de jurnale şi documente din biblioteca Egiptului Antic au fost deteriorate ca urmare a unei scurgeri de apă. Muzeul a asigurat că obiectele de patrimoniu cultural din bibliotecă nu au fost deteriorate şi că documentele vor fi uscate, restaurate şi înlocuite, explicând că de vină este un sistem hidraulic învechit ce urmează să fie înlocuit din septembrie anul viitor.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion DR400 profimedia-0334992177
Patru piloți francezi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au murit după ce s-au prăbușit cu un avion în Pirinei
Emmanuel Macron - Xi Jinping
Emmanuel Macron amenință China cu tarife vamale: „O chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană”
oameni la coada pentru a vizita muzeul luvru
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după căderea URSS
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
„Cum am ajuns aici?” Nicolas Sarkozy face dezvăluiri despre timpul petrecut în închisoare: „Am fost frapat. Griul devora totul”
Recomandările redacţiei
tenerife
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce...
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR...
Keir Starmer - Volodimir Zelenski - Friederich Merz - Emmanuel Macron
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații europeni. Germania...
traian basescu pe strada
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR...
Ultimele știri
Incendiu la Spitalul Judeţean Hunedoara: Planul roşu a fost activat. Zeci de pacienţi şi cadre medicale, evacuaţi
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk
Nicușor Dan, întrevedere cu președintele Parlamentului din Luxemburg: contracararea dezinformării, printre temele discutate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Biroul Electoral Municipal a dispus eliminarea unei postări pro-Ciucu de pe contul lui Ilie Bolojan, chiar în...
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Tabel: pensia estimată pentru fiecare meserie după 35 de ani vechime. Cine câștigă cel mai bine la bătrânețe
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Reacția Anamariei Prodan, după ce l-a văzut pe Ronald Gavril
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...