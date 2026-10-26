La noapte începe evacuarea orașului Oleșkî. Pe cei care aleg să rămână îi așteaptă iadul. „Ar putea fi șters de pe fața pământului”

Orașul Oleșkî, ocupat de ruși, ar putea suferi distrugeri și mai mari după plecarea civililor, în cadrul unui recent acord de încetare a focului negociat de SUA, a declarat voluntara de evacuare Kseniia Arkhipova pentru Kyiv Independent.

„Când canalele de televiziune din întreaga lume arată că zeci de autobuze pline de oameni au părăsit Oleșkî, când se raportează că evacuarea a avut loc și că orașul este practic pustiu, ne temem foarte mult că, după aceea, Oleșkî va fi pur și simplu șters de pe fața pământului”, a spus Arkhipova.

„Cei care rămân s-ar putea trezi în condiții și mai îngrozitoare”, a adăugat ea.

Avertismentul ei vine după ce prima doamnă a SUA, Melania Trump, a mediat un armistițiu localizat între Rusia și Ucraina în Oleșkî și în împrejurimile sale, pentru a permite evacuarea în siguranță a civililor și livrarea ajutorului umanitar.

Armistițiul este programat să înceapă la ora 3:00 dimineața, pe 27 octombrie, ora Kievului, potrivit Statului Major General al Ucrainei.

Atât Rusia, cât și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu local pe durata evacuării, însă rutele exacte de evacuare rămân neclare, iar părțile continuă să lucreze la detaliile acordului.

Arkhipova i-a îndemnat pe locuitorii care au rămas în oraș să ia în considerare evacuarea. Ea a recunoscut că părăsirea locuinței este o decizie dificilă pentru locuitorii care și-au petrecut întreaga viață acolo, dar rămânerea pe loc i-ar putea expune la un pericol tot mai mare, la intensificarea ostilităților și la lipsa accesului la ajutor.

Oleșkî se află sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei pe scară largă. Situat pe malul estic al râului Dnipro, ocupat de ruși, vizavi de Herson, orașul se confruntă cu o criză umanitară tot mai gravă, locuitorii având dificultăți în a obține alimente, medicamente, electricitate și alte bunuri de primă necesitate.

Trupele ruse folosesc orașele și satele de pe malul estic, inclusiv Oleșkî, pentru a lansa atacuri peste râu, inclusiv asupra orașului eliberat Herson.

Pe fondul unei posibile escaladări a acțiunilor ruse în zonă, Arkhipova a subliniat riscul ca locuitorii care rămân în oraș să fie trecuți cu vederea dacă rapoartele privind evacuările în masă ar da impresia că nu mai există civili rămași în urmă.

„Cel mai grav ar fi dacă întreaga lume ar ajunge să creadă că toată lumea a fost evacuată din Oleșkî, în timp ce (oamenii) se aflau încă acolo. Și (ei) ar fi pur și simplu uitați.”

În primăvara anului 2026, voluntarii implicați în operațiunile de evacuare au reușit totuși să-i ajute pe locuitorii din Oleșkî să plece către alte așezări ocupate din regiunea Herson sau către zonele controlate de Ucraina, în cadrul unor călătorii epuizante de mai multe zile prin Rusia și Belarus. Însă, în ultimele luni, pericolele reprezentate de atacurile cu drone, focul de artilerie și drumurile minate au făcut ca evacuarea pe cale rutieră să devină aproape imposibilă.

De asemenea, forțele ruse au împiedicat Ucraina și organizațiile umanitare internaționale să acceseze teritoriile ocupate pentru a oferi ajutor.

Dmitro Lubinets, ombudsmanul pentru drepturile omului din Ucraina, a declarat pe 16 septembrie că peste 6.000 de persoane ar putea rămâne în Oleșkî și în zona înconjurătoare, inclusiv aproximativ 200 de copii. Biroul său a precizat că a verificat anterior 358 de persoane care au nevoie urgentă de asistență pentru a pleca în siguranță.

Editor : Sebastian Eduard