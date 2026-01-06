Live TV

La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. România, reprezentată de Nicușor Dan

nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Sâmbătă, aliaţii europeni ai Ucrainei s-au întâlnit la Kiev pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea summitului „Coaliţiei de Voinţă”. Coaliţia este formată din state care susţin Ucraina, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Consilieri de securitate din 15 ţări, printre care Franţa, Germania şi Canada, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi ai NATO s-au reunit în capitala Ucrainei pentru această primă întâlnire a anului.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanţă, a confirmat un oficial ucrainean pentru AFP.

„Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanţiile de securitate şi abordările planului de pace, precum şi pe succesiunea următorilor paşi comuni”, a precizat, sâmbătă, pe Telegram, după prima sesiune, negociatorul-şef al Ucrainei, Rustem Umerov.

Eforturile diplomatice s-au intensificat din luna noiembrie în vederea încheierii celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, sub coordonarea preşedintelui american Donald Trump, a cărui Administraţie a purtat negocieri separate cu Rusia şi Ucraina.

În discursul de Anul Nou, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este „gata în proporţie de 90%”, avertizând însă că restul de 10% va determina „soarta păcii”, în condiţiile în care viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne o problemă-cheie. 

