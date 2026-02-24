La patru ani de război, Ucraina își consolidează apărarea: plan în trei direcții anunțat de ministrul Mihailo Fedorov

Noul ministru al Apărării al Ucrainei Mihailo Fedorov a declarat, la împlinirea a patru ani de la invazia rusă, că strategia țării în timpul războiului se bazează pe trei obiective principale: consolidarea apărării antiaeriene, oprirea forțelor ruse pe toate fronturile și privarea Rusiei de resursele economice necesare pentru a continua războiul, scrie Ukrainska Pravda.

„În fiecare zi, fiecare ucrainean se gândește la un singur lucru: când se va termina războiul. Ne dorim pacea mai mult decât oricine altcineva în lume. Președintele, grupul de negociatori și diplomații lucrează în fiecare zi pentru a o aduce. Dar Rusia continuă să lupte, deoarece crede că ne poate înfrânge cu forța și resursele sale. De aceea, președintele a dat o sarcină clară echipei Ministerului Apărării: în paralel cu diplomația, să întărească apărarea astfel încât să oblige inamicul să facă pace”, a declarat Fedorov.

Primul obiectiv al planului este întărirea apărării antiaeriene pentru protecția populației civile și a infrastructurii critice. Ucraina urmărește detectarea tuturor amenințărilor aeriene în timp real și interceptarea majorității rachetelor și dronelor, printr-un sistem multistratificat și extinderea utilizării interceptorilor.

Citește și: Volodimir Zelenski: NATO ar trebui să trateze rachetele Oreșnik din Belarus ca pe o țintă militară legitimă

Al doilea obiectiv vizează blocarea avansului trupelor ruse pe uscat, mare și în spațiul cibernetic. „Inamicul plătește pentru fiecare kilometru de pământ ucrainean. În regiunea Donețk - 156 de soldați pe kilometru pătrat. Obiectivul nostru este de peste 200 de ocupanți uciși pentru fiecare kilometru pătrat. Acesta este nivelul pierderilor la care avansarea devine imposibilă”, a precizat Ministerul Apărării.

A treia direcție vizează reducerea capacității Rusiei de a finanța războiul, în special prin veniturile din exportul de petrol. Ucraina intenționează să întărească sancțiunile, să-și coordoneze acțiunile cu partenerii și să contracareze mecanismul de transport paralel al Rusiei.

Parteneriate și tehnologie pentru eficiență

Ministerul Apărării subliniază că realizarea acestor obiective necesită dezvoltarea parteneriatelor internaționale, obținerea unui avantaj tehnologic și folosirea sistemelor de analiză a datelor pentru decizii militare.

„Pacea în Ucraina va veni atunci când cerul va fi închis, armata rusă își va pierde potențialul ofensiv, iar economia Rusiei nu va mai putea suporta presiunea. Lucrăm în fiecare zi pentru ca acest lucru să se întâmple”, a punctat Fedorov.

Citește și: Zaharova: Fără oprirea extinderii NATO, soluționarea războiului din Ucraina este imposibilă. Rusia va acționa politic sau militar

Ministrul a mai anunțat lansarea, împreună cu Danemarca, a unui proiect de 33 de milioane de euro pentru modernizarea unui centru de instruire al forțelor aeriene ucrainene. „O infrastructură și echipamente mai bune înseamnă o instruire mai bună și pierderi mai puține”, a scris Fedorov pe platforma X.

Editor : Ana Petrescu