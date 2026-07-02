La patru luni de la uciderea lui Ali Khamenei, Iranul organizează cele mai mari funeralii din istoria sa: șase zile de ceremonii

Republica Islamică Iran se pregăteşte să-şi ia rămas bun de la fostul lider suprem Ali Khamenei cu cele mai ample funeralii din istoria sa, care vor include şase zile de ceremonii în cinci oraşe iraniene şi irakiene, pe fondul unor măsuri stricte de securitate şi la patru luni după uciderea ayatollahului de către Israel şi Statele Unite în prima zi de război, scrie Agerpres.

În acest context, şeful echipei de negociatori a Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a cerut joi „răzbunare” pentru moartea liderului suprem Ali Khamenei, şi a îndemnat un număr mare de oameni să participe la înmormântarea sa, care începe sâmbătă la Teheran, potrivit AFP.

„Invit tot poporul iranian (...) să scrie o pagină glorioasă în istoria Iranului islamic prin prezenţa sa”, a declarat într-un comunicat influentul Ghalibaf, care este şi preşedintele Parlamentului, adăugând că „apelul naţiunii la răzbunare trebuie să rezoneze în întreaga lume”.

Khamenei este protagonistul absolut în Teheran, chipul său putând fi văzut pe afişe gigantice în tot oraşul. Există imagini cu liderul religios rugându-se, purtând un turban negru şi afişându-şi barba albă deasă caracteristică, dar şi cu el mai tânăr în uniformă militară în timpul războiului cu Irakul, precum şi altele cu sloganul: „Trebuie să ne ridicăm”.

Steaguri negre împânzesc totodată oraşul unde se aşteaptă ca aproximativ 20 de milioane de oameni să se adune pentru a-şi lua rămas bun de la ayatollahul care a condus Iranul cu o mână de fier timp de peste 36 de ani, dublu faţă de cele 10 milioane care au participat la înmormântarea fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, în 1989.

Cu această ocazie vor fi înmormântate mai multe rude ale lui Khamenei care au fost ucise odată cu el pe 28 februarie, cum ar fi fiica sa cea mare, Boshra Khamenei; nepoata sa, Zahra Mohammad Golpayegani; ginerele său, Mesbaholhoda Bageri Kani; şi Zahra Hadad Adel, soţia fiului său, Mojtaba, care este noul Lider Suprem.

Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Deşi înmormântările încep oficial sâmbătă, o ceremonie privată pentru oficiali iranieni de rang înalt şi reprezentanţi străini va avea loc vineri.

Până în prezent, a fost confirmată prezenţa prim-ministrului Pakistanului, Shehbaz Sharif, şi a preşedintelui Georgiei, Mihail Kavlaşvili.

Iar, potrivit Reuters, MAE chinez a anunţat joi că importantul parlamentar chinez He Wei va participa la înmormântarea ayatollahului Ali Khamenei. He este vicepreşedintele principalului organism legislativ din China, Comitetul permanent al Congresului Naţional al Poporului.

Funeraliile publice vor începe la Moscheea Mosala din Teheran, unde participanţii la înmormântare pot aduce un ultim omagiu liderului religios de sâmbătă, ora 6:00, până duminică, ora 20:00.

A doua zi, cortegiul funerar va străbate capitala pe un traseu de 12 kilometri, de la Piaţa Imam Hussein până la Piaţa Azadi, un loc tradiţional pentru adunări mari în Iran.

Marţi, cortegiul funerar va călători în oraşul Qom, centrul religios al ţării, unde se află principalele seminarii şiite şi unele dintre cele mai importante moschei din Republica Islamică.

Procesiunea va continua între altarul Fatimei Masuma, fiica celui de-al şaptelea imam al islamului şiit, şi Moscheea Jamkaran, unde credincioşii cred că apare Mahdi, imamul ascuns de peste o mie de ani, viitorul salvator al şiiţilor şi mântuitor al umanităţii.

Miercuri, cortegiul funerar se va deplasa în Irak, unde sunt planificate ceremonii în oraşele sfinte şiite Karbala şi Najaf.

În fine, joi, Khamenei va fi înmormântat în oraşul său natal, Mashhad, considerat cel mai sfânt oraş din Iran, unde se află mausoleul imamului Reza, al optulea lider spiritual şiit, şi unde se află mormântul său.

Autorităţile se aşteaptă ca 8,5 milioane de oameni să călătorească în acest oraş din nord-estul ţării - al doilea ca mărime din ţară, cu trei milioane de locuitori - pentru a participa la înmormântare.

Măsuri de securitate

Amplele funeralii de stat au loc după ce, pe hârtie, războiul s-a încheiat oficial, după semnarea memorandumului de înţelegere dintre Iran şi Statele Unite pe 17 iunie, însă ambele ţări s-au atacat reciproc în ultimele săptămâni.

Forţele armate iraniene au anunţat că sunt în alertă maximă, cu desfăşurări ale forţelor de securitate în toată ţara, dar în special de-a lungul frontierelor şi în spaţiul aerian.

Autorităţile aeronautice au raportat restricţii de zbor deasupra capitalei în zilele ceremoniilor, iar spaţiul aerian de deasupra Mashhadului va fi complet închis în ziua înmormântării.

La Teheran, a fost stabilit un perimetru de securitate de 1,5 kilometri în jurul Mosalei, cu acces restricţionat în întreaga zonă.

Garda Revoluţionară Iraniană şi miliţia Basij vor fi responsabile de un dispozitiv de securitate care se aşteaptă să fie fără precedent în ţară, în urma asasinării lui Khamenei însuşi şi a altor personalităţi militare şi politice de rang înalt în timpul războiului.

În capitala iraniană, moscheile, şcolile şi centrele sportive vor fi folosite pentru a găzdui milioanele de oameni care sunt aşteptaţi să participe la înmormântare pentru a-şi lua rămas bun de la ayatollahul care i-a condus timp de decenii.

„Forţele terestre, navale şi aeriene ale armatei şi-au intensificat desfăşurarea ca parte a măsurilor de securitate adoptate pentru sosirea unor oficiali de rang înalt şi a unor personalităţi religioase şi politice din diverse ţări care vor participa la funeralii”, a declarat purtătorul de cuvânt militar, generalul de brigadă Mohammad Akraminia, potrivit IRNA, care a descris situaţia ca fiind de „alertă maximă”.

Oficialul militar a subliniat consolidarea frontierelor şi a spaţiului aerian al ţării pentru funeralii.

Autorităţile aeronautice au raportat limitări ale zborurilor deasupra capitalei şi a oraşelor Qom şi Mashhad.

Va apărea liderul suprem Mojtaba Khamenei, în premieră, la înmormântarea tatălui său?

Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia

Marea întrebare din jurul vastelor ceremonii funerare este dacă Mojtaba Khamenei, fiul şi succesorul lui Ali Khamenei, va avea prima sa apariţie publică.

Mojtaba a fost numit lider suprem pe 8 martie, dar de atunci nu a mai fost văzut în public şi nici nu a publicat videoclipuri sau înregistrări audio, limitându-se la difuzarea de comunicate pe conturile sale de socializare, pe fondul speculaţiilor despre starea sa de sănătate după ce a fost rănit în timpul primelor zile ale războiului.

Observatori şi analişti cred că apariţia sa la înmormântarea tatălui său ar avea o putere simbolică enormă: iranienii şi-ar lua rămas bun de la omul care a condus Republica Islamică timp de 36 de ani şi l-ar saluta pe noul lider.

Autorităţile iraniene fie păstrează tăcerea cu privire la posibila apariţie a liderului suprem în vârstă de 56 de ani, fie evită întrebările pe această temă.

„Informaţiile privind prezenţa Liderului Suprem la această ceremonie sunt responsabilitatea exclusivă a biroului său şi nu sunt în competenţa sau cunoştinţa comitetului de organizare”, a declarat Ali Akbar Pourjameshidian, secretarul comitetului de organizare a înmormântării Liderului Suprem, într-o conferinţă de presă de marţi, când a fost întrebat despre acest subiect.

Biroul Liderului Suprem nu a făcut niciun anunţ pe această temă.

Înainte de numirea sa ca Lider Suprem, majoritatea iranienilor nu auziseră niciodată de Mojtaba, care a ales să lucreze în biroul tatălui său, păstrând discreţia.

Spre deosebire de această absenţă fizică, străzile din Teheran au fost decorate în ultimele luni cu postere enorme care afişau portretul său, fie individual, fie alături de cele ale tatălui său asasinat, Ali Khamenei, şi ale fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini.

Din 8 martie, el a emis 14 declaraţii, majoritatea legate de sărbători religioase, cea mai importantă fiind despre memorandumul de înţelegere cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului şi a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

În declaraţia respectivă, el s-a distanţat de acordul cu Statele Unite, afirmând că „iniţial a avut o opinie diferită” cu privire la pact, dar a decis să aprobe semnarea deoarece preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, „şi-a asumat în mod explicit responsabilitatea”.

Editor : B.E.