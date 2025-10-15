Mai mulți tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând instantanee sugestive. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri ruși cântând cântece anti-război interzise — și au stârnit deja indignarea „patrioților Z” pro-Kremlin. Până în prezent, nu s-au raportat arestări, transmit Nexta TV și TVPWorld.

Mulțimea poate fi auzită cântând versurile unei melodii a rapperului Noize MC, care a fost etichetat ca „extremist” și ”agent străin” în Rusia pentru apelul său deschis la schimbarea regimului:

„Unde ați fost timp de opt ani, monștri nenorociți?!

Vreau să văd balet — lăsați lebădele să danseze!”

Noize MC este un rapper rus pro-ucrainean, obligat să trăiască în exil în Lituania.

Mulțimea cântă piesa lui „Cooperative Swan Lake”, în care el cere răsturnarea lui Putin.

„Bătrânul încă se agață de tronul său, temându-se să renunțe.” „Bătrânul din buncăr încă mai crede că suntem în 1985.” „Când țarul va muri, vom dansa din nou — «Lacul lebedelor» pe toate ecranele”, sunt versurile cu bătaie lungă spre Kremlin.

Tinerii s-au adunat în celebra Nevski Prospect din Sankt Petersburg pentru a cânta melodia care a fost interzisă în mai 2025, când un tribunal din Sankt Petersburg l-a etichetat drept „extremist” pe autor.

Piesa, scrisă de rapperul pro-Ucraina Noize MC, alias Ivan Alekseiev, în vârstă de 40 de ani, se inspiră din tradiția sovietică de a difuza „Lacul lebedelor” în timpul tulburărilor politice pentru a simboliza schimbarea regimului.

Versurile sale cer sfârșitul domniei lui Putin și condamnă cu tărie apatia publică față de război.

Spectacolul de protest a avut loc pe fondul înăspririi restricțiilor impuse artiștilor care se opun statului rus și invaziei sale în Ucraina.

Editor : M.C