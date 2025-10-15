Live TV

Video La Sankt Petersburg, mai mulți tineri au sfidat regimul lui Putin și au cântat în stradă melodii anti-război

Data publicării:
Tinerii în stradă, pe ritmurile lui Noize MC. Foto:X
Tinerii în stradă, pe ritmurile lui Noize MC. Foto:X

Mai mulți tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând instantanee sugestive. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri ruși cântând cântece anti-război interzise — și au stârnit deja indignarea „patrioților Z” pro-Kremlin. Până în prezent, nu s-au raportat arestări, transmit Nexta TV și TVPWorld.

Mulțimea poate fi auzită cântând versurile unei melodii a rapperului Noize MC, care a fost etichetat ca „extremist” și ”agent străin” în Rusia pentru apelul său deschis la schimbarea regimului:

„Unde ați fost timp de opt ani, monștri nenorociți?!

Vreau să văd balet — lăsați lebădele să danseze!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Noize MC este un rapper rus pro-ucrainean, obligat să trăiască în exil în Lituania.

Mulțimea cântă piesa lui „Cooperative Swan Lake”, în care el cere răsturnarea lui Putin.

„Bătrânul încă se agață de tronul său, temându-se să renunțe.” „Bătrânul din buncăr încă mai crede că suntem în 1985.”  „Când țarul va muri, vom dansa din nou — «Lacul lebedelor» pe toate ecranele”, sunt versurile cu bătaie lungă spre Kremlin.

Tinerii s-au adunat în celebra Nevski Prospect din Sankt Petersburg pentru a cânta melodia care a fost interzisă în mai 2025, când un tribunal din Sankt Petersburg l-a etichetat drept „extremist” pe autor.

Piesa, scrisă de rapperul pro-Ucraina Noize MC, alias Ivan Alekseiev, în vârstă de 40 de ani, se inspiră din tradiția sovietică de a difuza „Lacul lebedelor” în timpul tulburărilor politice pentru a simboliza schimbarea regimului.

Versurile sale cer sfârșitul domniei lui Putin și condamnă cu tărie apatia publică față de război.

Spectacolul de protest a avut loc pe fondul înăspririi restricțiilor impuse artiștilor care se opun statului rus și invaziei sale în Ucraina.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat imediat decizia
Digi Sport
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat imediat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de...
isu
Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în...
ninel peia si cibu ruxandra, colaj
Derapaj grav în Senat. Ninel Peia, către o senatoare USR: „Mama dvs...
pension
Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament. Cine poate...
Ultimele știri
Ucraina negociază în SUA cu producătorul rachetelor Tomahawk, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump
Orban afirmă că președintele Dan vrea „cât mai repede” alegeri în București: „Partidele din Coaliție trebuie să ajungă la un acord”
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministrul de Externe polonez a dus o dronă Shahed-136 în Parlamentul britanic. Foto-X
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa”
Peter Szijjarto
Șeful diplomației maghiare s-a dus până la Moscova pentru a se plânge de UE. Ce-l nemulțumește pe Peter Szijjarto
Aftermath of an airstrike in a location given as Kupyansk
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele
ben hodges profimedia-0478130954
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”
donald trump si vladimir putin
Trump îi cere lui Putin „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina: „Ar fi trebuit să câștige într-o săptămână”
Partenerii noștri
Pe Roz
Divorțat de șase luni, acum deja logodit. Prințul Leka al Albaniei se pregătește de nuntă la scurt timp după...
Cancan
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia...
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Suma maximă pe care o mai poţi plăti cu bani lichizi. Plata cash, limitată
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Heather Graham, mărturisiri despre relația cu Heath Ledger: „Eram foarte îndrăgostită de el când ne-am...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Macron admite că a greșit înghețând pensiile. Pensionarii români au pierdut 520 lei. Nimeni vinovat!
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Michael J. Fox, declarații tulburătoare despre moarte: Nu vreau ceva dramatic, mi-aș dori pur și simplu să nu...
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...