Rusia a lovit, duminică, centrala electrică și termică CHP-5 din Harkov, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Biroul Președintelui Ucrainei a confirmat că atacul a avut loc după ce liderul american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, relatează Kyiv Independent.

„Chiar acum a avut loc un atac asupra CHP-5 din Harkov, asupra infrastructurii energetice a orașului”, a declarat Zelenski în jurul orei locale 20:00.

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După atacul asupra centralei, o rachetă rusească a lovit un magazin alimentar dintr-o suburbie a orașului Harkov. Trei persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite, inclusiv doi copii, a anunțat Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii Harkov.

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Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că Ucraina nu fusese informată despre armistițiul energetic anunțat de Trump, potrivit sursei citate.

Ce a anunțat Donald Trump despre armistițiul energetic

Președintele american a anunțat armistițiul într-o postare pe rețeaua Truth Social.

„Începând de acum, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord”, a scris Trump.

Într-un interviu acordat publicației Axios după anunț, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să respecte armistițiul, dacă acesta a fost negociat de Trump cu președintele rus Vladimir Putin.

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„Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu (Vladimir) Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe armistițiul. Suntem pregătiți și îl vom accepta”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski: Rusia a atacat de peste 200 de ori infrastructura electrică a Ucrainei într-o săptămână

Zelenski a afirmat că Rusia a lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport al energiei electrice din Ucraina în ultima săptămână. În aceeași perioadă, au fost înregistrate și 17 atacuri asupra instalațiilor de gaze și petrol.

Potrivit președintelui ucrainean, atacurile rusești au ucis peste 150 de persoane și au rănit alte peste 700 în intervalul menționat.

Anunțul lui Trump a venit la mai puțin de o oră după un interviu acordat de Zelenski postului ABC News. În acel interviu, liderul ucrainean a declarat că un armistițiu de două luni, negociat de Trump și Putin, i-ar permite să pregătească organizarea unor noi alegeri prezidențiale în Ucraina.

Ucraina se află sub lege marțială de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Legislația ucraineană interzice organizarea alegerilor pe durata aplicării legii marțiale.



Editor : C.S.