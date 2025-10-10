Live TV

La un pas de o tragedie: Un avion Ryanair a aterizat la Manchester cu combustibil rămas în rezervoare pentru doar 6 minute de zbor

avion ryanair
O anchetă este în curs de desfășurare după ce un avion Ryanair, care zbura din Italia spre Scoția, a fost nevoit să aterizeze la Manchester, cu combustibil rămas în rezervoare pentru doar 6 minute de zbor, scrie The Guardian. Piloții au fost nevoiți să aterizeze la Manchester, după mai multe încercări ratate de a ateriza din cauza rafalelor puternice de vânt cu viteză de până la 160 km/h.

După trei încercări eșuate de aterizare, piloții zborului Ryanair FR3418 au emis un apel de urgență și s-au grăbit spre Manchester, unde vremea era mai calmă.

Avionul Boeing 737-800 mai avea doar 220 kg de combustibil în rezervoare când a aterizat, potrivit unei fotografii în care apare un jurnal tehnic scris de mână. Potrivit piloților care au examinat imaginea, combustibilul ar fi fost suficient pentru doar cinci sau șase minute de zbor.

Analiza jurnalului sugerează că avionul a plecat de la Pisa cu combustibil de rezervă, așa cum sunt obligate să facă zborurile comerciale.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat: „Ryanair a raportat acest lucru autorităților competente vineri, 3 octombrie. Având în vedere că acest incident face acum obiectul unei anchete în curs, la care cooperăm pe deplin, nu putem face alte comentarii.”

Biroul de Investigare a Accidentelor Aeriene a confirmat joi că a deschis o anchetă după ce a fost notificat de Ryanair.

Un purtător de cuvânt a declarat: „AAIB a început o anchetă privind un incident grav care a implicat o aeronavă care a fost deviată de la Prestwick către Aeroportul Manchester vineri, 3 octombrie. Inspectorii AAIB au început să facă cercetări și să adune dovezi.”

 

