Laburiștii lui Keir Starmer, pedepsiți în alegerile locale din Marea Britanie. Extremiștii de la Reform UK au câștigat noi mandate

Partidul Laburist al lui Keir Starmer a suferit pierderi grele, potrivit primelor rezultate ale alegerilor locale comunicate vineri, ceea ce arată profunzimea nemulţumirii alegătorilor faţă de prim-ministrul britanic şi creşte îndoielile cu privire la viitorul său la doar doi ani după victoria zdrobitoare obţinută în alegerile legislative naţionale, relatează Reuters.

Partidul Laburist a pierdut masiv din sprijinul alegătorilor în zonele care au raportat primele rezultate, inclusiv în bastioanele tradiţionale din fostele regiuni industriale din centrul şi nordul Angliei, precum şi în unele părţi ale Londrei, scrie News.ro.

Principalul beneficiar a fost partidul populist Reform UK al activistului pro-Brexit Nigel Farage, care a câştigat peste 300 de locuri în consiliile locale din Anglia şi ar putea forma principala forţă de opoziţie în Scoţia şi Ţara Galilor în contrapondere la Partidul Naţional Scoţian şi Plaid Cymru, care susţin independenţa.

„Situaţia a fost aproape la fel de proastă pe cât se aştepta oricine pentru Partidul Laburist sau chiar mai rea”, a declarat John Curtice, cel mai respectat specialist în sondaje din Marea Britanie.

Alegerile pentru 136 de consilii locale din Anglia, alături de cele pentru parlamentele descentralizate din Scoţia şi Ţara Galilor, reprezintă cel mai semnificativ test al opiniei publice înaintea următoarelor alegeri generale programate pentru 2029.

Unii parlamentari laburişti au afirmat că, dacă partidul va avea rezultate slabe în Scoţia, va pierde puterea în Ţara Galilor şi nu va reuşi să păstreze multe dintre cele aproximativ 2.500 de locuri din consiliile locale pe care le apără în Anglia, Starmer se va confrunta cu presiuni reînnoite să demisioneze sau cel puţin să stabilească un calendar pentru plecarea sa.

Dar aliaţii lui Starmer s-au grăbit să-l susţină pe prim-ministru, spunând că nu este momentul să se îndrepte împotriva lui. Ministrul apărării, John Healey, a spus că ultimul lucru pe care şi-l doresc alegătorii este „haosul potenţial al unei alegeri pentru conducerea” laburistă. „Cred că încă poate obţine rezultate, încă poate schimba situaţia”, a declarat Healey pentru Times Radio.

Ce spune Starmer

În ceea ce-l priveşte, premierul Keir Starmer a declarat vineri că rezultatele de peste noapte „dor” şi sunt „foarte dure”, dar a insistat că îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile partidului.

În primele sale declaraţii de la începerea anunţării rezultatelor, prim-ministrul a afirmat că „zile grele ca aceasta nu-i slăbesc hotărârea” de a aduce schimbarea pe care a promis-o, relatează Sky News. „Ele îmi întăresc hotărârea de a face acest lucru”, a insistat el, deşi a recunoscut că „nu se poate ascunde” realitatea eşecului.

„Am pierdut reprezentanţi laburişti străluciţi în toată ţara, aceştia sunt oameni care au investit atât de mult în comunităţile lor, atât de mult în partidul nostru. Şi asta doare, şi ar trebui să doară, iar eu îmi asum responsabilitatea”, a declarat Starmer adresându-se membrilor Partidului Laburist în Ealing.

Vorbind apoi cu jurnaliştii, Starmer a continuat: „Să fiu clar, acestea sunt rezultate cu adevărat dure. Alegătorii au transmis un mesaj cu privire la ritmul schimbării, la modul în care îşi doresc ca vieţile lor şi ale celor aleşi să facă faţă acestor provocări, iar eu nu voi fugi de aceste probleme şi provocări. Această situaţie durează de foarte, foarte mult timp... Dar nu am făcut suficient pentru a convinge oamenii că lucrurile le-ar putea îmbunătăţi viaţa mai repede şi mai bine”, a arătat premierul.

Fragmentarea sistemului britanic bipartid

Rezultatele preliminare au arătat continuarea fragmentării sistemului tradiţional bipartid într-o democraţie cu mai multe partide, ceea ce, potrivit analiştilor, reprezintă una dintre cele mai mari transformări din politica britanică din ultimul secol.

Partidele Laburist şi Conservator, cândva dominante, au pierdut voturi în favoarea Partidului Reform UK şi, la celălalt capăt al spectrului politic, în favoarea Partidului Verde de stânga, în timp ce partidele naţionaliste sunt de aşteptat să câştige alegerile în Scoţia şi Ţara Galilor.

Farage a declarat că rezultatele de până acum reprezintă o „schimbare istorică în politica britanică”.

Partidul Laburist a fost eliminat din unele dintre cele mai urmărite curse, potrivit rezultatelor preliminare. Partidul a pierdut controlul asupra consiliului local din Tameside, în Greater Manchester, pentru prima dată în aproape 50 de ani, după ce Partidul Reform UK a câştigat toate cele 14 locuri pe care Partidul Laburist le apăra.

În vecinătatea oraşului Wigan, o fostă comunitate minieră pe care a controlat-o timp de peste 50 de ani, Partidul Laburist a pierdut, de asemenea, toate cele 20 de locuri pe care le apăra în favoarea partidului Reform UK, iar în Salford, partidul a păstrat doar trei din cele 16 locuri pe care le apăra.

Rezultatele au fost „devastatoare”, a declarat Rebecca Long-Bailey, deputată laburistă pentru Salford.

Deşi guvernele aflate la putere se confruntă adesea cu dificultăţi în alegerile de la jumătatea mandatului, analiştii prevăd că Partidul Laburist ar putea pierde cel mai mare număr de locuri în consiliile locale de la alegerile din 1995, când fostul prim-ministru conservator John Major a pierdut peste 2.000 de locuri, pe fondul scandalurilor de corupţie nesfârşite în care era implicat guvernul său.

Partidul Reform UK a câştigat 335 de locuri în consiliile locale din Anglia, conform rezultatelor preliminare. Partidul Laburist a pierdut 247 de locuri, iar Partidul Conservator a pierdut 127 de locuri.

Majoritatea rezultatelor — inclusiv locurile din alegerile din Scoţia şi Ţara Galilor — urmează să fie anunţate mai târziu, vineri.

Schimbările de direcție și scandalurile erodează autoritatea lui Starmer

Starmer, un fost avocat, a fost ales în 2024 cu una dintre cele mai mari majorităţi parlamentare din istoria modernă a Marii Britanii, pe premisa că va aduce stabilitate după ani de haos politic.

Însă mandatul său a fost marcat de numeroase schimbări de direcţie în politică, o serie de consilieri care s-au perindat şi numirea lui Peter Mandelson în funcţia de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, care a fost demis după nouă luni de la preluarea funcţiei din cauza legăturilor sale cu defunctul infractor sexual american condamnat, Jeffrey Epstein.

Starmer insistă că va conduce Partidul Laburist până la următoarele alegeri, iar partidul nu a reuşit niciodată să înlăture un prim-ministru în funcţie în cei 125 de ani de istorie.

Prim-ministrul este ajutat şi de faptul că doi dintre favoriţii la succesiunea sa în cazul în care acesta ar pleca – primarul din Greater Manchester, Andy Burnham, şi fosta viceprim-ministră Angela Rayner – nu se află încă în poziţia de a-şi lansa candidatura la conducerea partidului, iar alţi rivali par să nu fie dispuşi să i se opună deocamdată.

Echipa ministrului energiei, Ed Miliband, a negat joi un articol din ziarul The Times potrivit căruia acesta l-ar fi sfătuit pe Starmer să ia în considerare stabilirea unui calendar pentru plecarea sa.

