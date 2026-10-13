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Lanțuri de aprovizionare, reguli și inovație: Dilema Marii Britanii între dependența de aliați și securitatea națională

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Cabinet Meeting In Downing Street, London
Wes Streeting, ministru al Apărării în Guvernul britanic condus de Andy Burnham Foto: Profimedia
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Marea Britanie nu ar trebui să-și facă „iluzii” că aliații din NATO „se vor gândi mai întâi la ei înșiși” dacă va izbucni un război cu Rusia, a declarat Wes Streeting înaintea primei sale vizite la Washington în calitate de ministru al apărării al Marii Britanii, potrivit The Times. Streeting a afirmat că există un „pericol” legat de „lanțurile de aprovizionare integrate”, având în vedere că, în cazul unui conflict, statele membre „își vor pune propria mască de oxigen înainte de a-i ajuta pe ceilalți”.

El a subliniat că Marea Britanie trebuie să-și consolideze capacitatea suverană și reziliența națională, în cadrul declarației pe care a susținut-o marți în fața Comisiei pentru industrie și reglementare a Camerei Lorzilor. Streeting va călători în America săptămâna aceasta pentru a se întâlni față în față, pentru prima dată, cu Pete Hegseth, secretarul american al războiului. În Europa există frustrare cu privire la decizia președintelui Trump de a importa motorină din Rusia.

Hegseth a fost criticat după ce a anunțat planuri de a transmite în direct execuția prin pluton de execuție a lui Nidal Hasan, autorul atacului de la Fort Hood, pe 3 decembrie.

Streeting le-a spus colegilor săi: „Pericolul este că, mai ales în cazul lanțurilor de aprovizionare integrate precum cele pe care le avem, tindem să nu ne facem prea multe griji, spunându-ne că, dacă cumpărăm din Germania, totul este în regulă. Este ca în analogia cu avionul — am observat acest lucru într-o oarecare măsură în timpul pandemiei, în mod destul de literal, în cazul măștilor de protecție. Îți pui mai întâi propria mască de oxigen înainte de a-i ajuta pe ceilalți.

„Nu ar trebui să ne facem iluzii că, dacă ne-am afla într-un scenariu de război, exact așa s-ar comporta aliații noștri din NATO. Ei s-ar gândi mai întâi la ei înșiși, în mod perfect legitim, și s-ar gândi și la ceilalți, dar ca la o problemă de ordin secundar.”

Cu toate acestea, Streeting a recunoscut că guvernul de la Londra trebuie să depună mai multe eforturi pentru a elimina „cătușele reglementărilor” care împiedică companiile din domeniul apărării să fabrice arme în Marea Britanie.

El a declarat: „Am întâlnit un membru al Royal Marines care dezvolta tehnologie pentru drone subacvatice, dar o testa într-un iaz din grădina din spatele casei sale, deoarece obstacolele de reglementare pentru testarea în alte medii erau prea mari, așa că și-a asumat riscul și a făcut-o acasă. Îi aplaud ingeniozitatea, dorința de inovare și spiritul antreprenorial, dar ar trebui să existe aceeași abordare proactivă și la locul său de muncă.”

Streeting a afirmat că a existat o „dinamică puternică de dereglementare la nivelul întregului guvern”, dar a adăugat că testarea tehnologiilor de apărare reprezintă o sursă de „fricțiuni de natură normativă”.

Miniștrii britanici se confruntă cu un echilibru dificil de găsit între a investi mai mult în companiile britanice și a economisi bani prin achiziționarea de arme din străinătate și prin programe comune cu aliații europeni și cu SUA.

În cazul izbucnirii unui război, conform legislației americane, companiile americane trebuie să acorde prioritate furnizării de arme către guvernul SUA față de alte părți, dar Marea Britanie nu dispune de un astfel de mecanism.

În teorie, acest lucru înseamnă că, dacă Marea Britanie nu ar fi plasat comenzi la o companie britanică de apărare înaintea Germaniei și Franței, s-ar afla la coada listei de așteptare. De asemenea, SUA se află înaintea Marii Britanii în ceea ce privește anumite tehnologii de apărare pe care se bazează Ministerul Apărării.

Streeting a declarat pentru The Times că există planuri de consolidare a achizițiilor militare comune și de intensificare a colaborării între laboratoarele și fabricile din Marea Britanie și SUA. El a afirmat că ar trebui să existe un „parteneriat serios și modern, axat pe ceea ce putem construi împreună în viitor”.

El a spus: „În timp ce mă îndrept spre Washington pentru prima mea vizită în calitate de secretar al apărării, mesajul meu este că parteneriatul dintre Marea Britanie și America a fost forjat de-a lungul generațiilor de istorie și sacrificii comune, dar viitorul său nu se poate baza doar pe nostalgia trecutului.

„Natura războiului se schimbă cu o viteză extraordinară. Ucraina a demonstrat că avantajul militar aparține din ce în ce mai mult celor care pot inova cel mai rapid și pot produce la scară largă.

„Așadar, trebuie să ne modernizăm parteneriatul pentru lumea cu care ne confruntăm acum. Dacă secolul trecut a fost definit de soldații britanici și americani care stăteau umăr la umăr pe câmpul de luptă, acest secol ar trebui să fie definit și de oamenii noștri de știință, ingineri și întreprinderi care lucrează cot la cot în laboratoarele și fabricile noastre.

„Împreună, Marea Britanie și Statele Unite pot conduce următoarea generație de inovații în domeniul apărării, de la drone și nave fără echipaj la aeronave avansate și inteligență artificială.

„Acesta este parteneriatul pe care mi-l doresc: nu unul care privește înapoi la ceea ce am realizat împreună, ci un parteneriat serios și modern, axat pe ceea ce putem construi împreună în viitor. Relația specială a contribuit la asigurarea libertății noastre în secolul al XX-lea. Alianța noastră modernă și indispensabilă dintre Marea Britanie și America va contribui la apărarea acesteia în secolul al XXI-lea.”

Rupert Pearce, directorul național pentru armament, le-a spus colegilor săi că Ministerul Apărării urmărește să reducă timpul de achiziție pentru platformele mari de la șase la doi ani și pentru proiectele gata de livrare la trei luni. El a afirmat că există o „tendință” în cadrul Ministerului Apărării de a „produce în exces” și de a „proiecta pentru perfecțiune”, în loc să se continue cu programe de armament care sunt „suficient de bune”.

Editor : B.E.

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