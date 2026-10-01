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„Bate la ușa greșită”. Iranul neagă acuzațiile lui Burnham de implicare într-un presupus atac terorist la o bază militară britanică

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Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Abbas Araqchi, ministrul de externe al Iranului. Foto: Profimedia
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Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, i-a transmis joi prim-ministrului britanic Andy Burnham că „bate la ușa greșită”, după ce acesta a afirmat că există „indicii solide” privind implicarea Iranului în presupusul atac terorist dejucat în apropierea bazei militare britanice de la Fairford, informează EFE și Agerpres.

„Prim-ministrul Burnham susține că guvernul Regatului Unit «poate confirma convingerea noastră că noi credem că Iranul a avut de-a face» cu incidentul de la baza RAF din Fairford”, a spus Araqchi pe X.

„Bate la ușa greșită”, a mai afirmat șeful diplomației iraniene, referindu-se la liderul britanic.

Araqchi a susținut, de asemenea, că Iranul are convingerea că „eliberarea presupușilor teroriști care lucrează pentru state străine spune totul”, fără a explica la ce se referă exact.

Premierul Andy Burnham a afirmat miercuri, în declarații pentru BBC, că există „indicii solide” privind participarea iraniană la presupusul atac terorist dejucat lângă baza militară Fairford din sud-vestul Angliei, care este folosită împreună cu Statele Unite.

Este pentru prima dată când guvernul britanic indică deschis spre Iran în această operațiune, deși mai multe mijloace de informare britanice remarcaseră deja implicarea Teheranului încă de duminică.

Ambasada iraniană în Regatul Unit a exclus luni în mod „categoric” orice implicare a Teheranului în aceste evenimente, după ce cinci suspecți, toți tineri britanici cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani, au fost arestați în apropierea bazei militare de la Fairford sub suspiciunea de infracțiuni teroriste, fiind ulterior eliberați pe cauțiune.

Editor : Ș.A.

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