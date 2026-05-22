Live TV

Laura Codruța Kovesi a depus o plângere la Bruxelles împotriva Greciei pe fondul anchetei privind fraudele agricole

Data actualizării: Data publicării:
Laura Codruța Kovesi zambind
Laura Codruța Kovesi. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Procurorul-șef al Parchetului european, Laura Codruța Kovesi, a trimis o plângere oficială Comisiei Europene cu privire la demersurile Greciei de a împiedica procurorii UE să ancheteze parlamentarii. La începutul acestei săptămâni, guvernul Greciei a depus un amendament pentru a împiedica efectiv procurorii europeni să investigheze parlamentarii greci — un subiect extrem de sensibil din cauza unei anchete majore privind implicarea politică într-un scandal de fraudă agricolă de proporții, scrie POLITICO.

Membrii partidului conservator Noua Democrație al prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis au avut legături puternice cu ancheta Parchetului Public European (EPPO), iar mai mulți miniștri și viceminiștri au fost deja nevoiți să demisioneze.

Într-o scrisoare adresată vineri Comisiei Europene, Kovesi a afirmat că măsura „precipitată” a Guvernului de la Atena „are un efect negativ asupra capacității EPPO de a investiga și urmări penal în mod eficient infracțiunile care țin de competența sa în Grecia”.

Ea a trimis, de asemenea, o plângere oficială cu privire la amendament către ministrul grec al Justiției, Giorgos Floridis.

În scrisoarea adresată Comisiei, Kovesi a menționat că Consiliul Superior al Magistraturii din Grecia a refuzat recent să reînnoiască mandatul a trei procurori delegați europeni pentru o perioadă de cinci ani, așa cum a solicitat EPPO, ceea ce „are un efect negativ asupra independenței EPPO în Grecia”.

Procurorii anchetează în prezent scandalul fraudelor agricole și au trimis dosarele către Parlamentul grec, solicitând ridicarea imunității mai multor parlamentari acuzați de implicare. Se așteaptă și alte cazuri în viitor. La începutul acestei luni, Consiliul Judiciar a reînnoit mandatul procurorilor delegați pentru doar doi ani.

Kovesi a afirmat că aceste evoluții „ridică îndoieli serioase cu privire la respectarea de către autoritățile elene a obligației lor de cooperare loială” cu EPPO.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
mario iorgulescu
1
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
2
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
3
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
4
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Steaguri Ucraina UE
5
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de...
Monica Bertini le-a spus italienilor ce i-a plăcut la Cristi Chivu: "Un lucru anume"
Digi Sport
Monica Bertini le-a spus italienilor ce i-a plăcut la Cristi Chivu: "Un lucru anume"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
doicesti
CE: Proiectul reactoarelor de la Doiceşti are „importanţă strategică aparte”. Comisia atrage atenția în privința securității nucleare
grafic economie bani
Ilie Bolojan: Era evident că războiul din Golf va avea efecte asupra economiei
programul safe acord semnat
Ilie Bolojan prezintă 5 avantaje majore pentru România în programul SAFE. Mai mult de jumătate din produția militară va fi în țară
gigi becali
Gigi Becali, după discuția cu Nicușor Dan: Grupări din PNL vor guvern minoritar, dar le e frică de Bolojan. Să-l trimită pe Pahonțu
Graph,Falling,Down,In,Front,Of,Romania,Flag.,Crisis,Concept
Comisia Europeană reduce la aproape zero prognoza de creștere economică a României. Cum arată cifrele anunțate de Bruxelles
Recomandările redacţiei
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie...
Primele concluzii ale anchetei în cazul elevului mort la școală în...
adrian tutuianu_govro
Finanțarea partidelor, între propagandă și manipulare online. Șeful...
Tulsi Gabbard Foto: Profimedia
Șefa serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, va demisiona...
Ultimele știri
„Accelerăm ritmul în care distrugem efectivele ruseşti”. Zelenski aşteaptă de la SUA noi propuneri de formate pentru negocieri de pace
Bolojan: România nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic
Suspiciunea de infecţie cu hantavirus în Caraş-Severin, infirmată de INSP. Analizele au ieşit negative
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Fanatik.ro
Se extinde ancheta crimei din Bihor. Ce faptă nu recunoaște sub nicio formă călăul Alisiei. Noi dezvăluiri...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel Pancu. Cum ar putea ajunge la Rapid
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Cum trăiesc astăzi cei 11 copii ai lui Bob Marley. Unii au devenit staruri mondiale după moartea artistului
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...