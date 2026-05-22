Laura Codruța Kovesi a depus o plângere la Bruxelles împotriva Greciei pe fondul anchetei privind fraudele agricole

Procurorul-șef al Parchetului european, Laura Codruța Kovesi, a trimis o plângere oficială Comisiei Europene cu privire la demersurile Greciei de a împiedica procurorii UE să ancheteze parlamentarii. La începutul acestei săptămâni, guvernul Greciei a depus un amendament pentru a împiedica efectiv procurorii europeni să investigheze parlamentarii greci — un subiect extrem de sensibil din cauza unei anchete majore privind implicarea politică într-un scandal de fraudă agricolă de proporții, scrie POLITICO.

Membrii partidului conservator Noua Democrație al prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis au avut legături puternice cu ancheta Parchetului Public European (EPPO), iar mai mulți miniștri și viceminiștri au fost deja nevoiți să demisioneze.

Într-o scrisoare adresată vineri Comisiei Europene, Kovesi a afirmat că măsura „precipitată” a Guvernului de la Atena „are un efect negativ asupra capacității EPPO de a investiga și urmări penal în mod eficient infracțiunile care țin de competența sa în Grecia”.

Ea a trimis, de asemenea, o plângere oficială cu privire la amendament către ministrul grec al Justiției, Giorgos Floridis.

În scrisoarea adresată Comisiei, Kovesi a menționat că Consiliul Superior al Magistraturii din Grecia a refuzat recent să reînnoiască mandatul a trei procurori delegați europeni pentru o perioadă de cinci ani, așa cum a solicitat EPPO, ceea ce „are un efect negativ asupra independenței EPPO în Grecia”.

Procurorii anchetează în prezent scandalul fraudelor agricole și au trimis dosarele către Parlamentul grec, solicitând ridicarea imunității mai multor parlamentari acuzați de implicare. Se așteaptă și alte cazuri în viitor. La începutul acestei luni, Consiliul Judiciar a reînnoit mandatul procurorilor delegați pentru doar doi ani.

Kovesi a afirmat că aceste evoluții „ridică îndoieli serioase cu privire la respectarea de către autoritățile elene a obligației lor de cooperare loială” cu EPPO.

Editor : M.C