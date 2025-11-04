Live TV

Laureatul Nobel Kazuo Ishiguro, decorat la Castelul Windsor. Ce i-a spus Regele Charles scriitorului despre inteligența artificială

Data publicării:
Kazuo Ishiguro Regele Charles
Sir Kazuo Ishiguro, întâlnire cu Regele Charles III la Castelul Windsor. Foto: Profimedia Images
Îngrijorările privind drepturile de autor și AI „Este prima dată când vin la Castelul Windsor. Este copleşitor"

Regele Charles al III-lea a adus în discuţie tema ameninţării pe care inteligenţa artificială ar putea să o constituie pentru reprezentanţii industriilor creative, a declarat scriitorul Kazuo Ishiguro, laureatul premiului Nobel pentru literatură pe anul 2017, care a detaliat conversaţia purtată cu suveranul britanic în timpul unei ceremonii de decernare a unor distincţii.

Scriitorul născut în Japonia, în vârstă de 70 de ani, care s-a mutat în Regatul Unit în timpul copilăriei sale, a primit Ordinul Companionilor de Onoare pentru servicii deosebite aduse literaturii, în cadrul unui eveniment desfăşurat marţi la Castelul Windsor, informează DPA preluată de Agerpres.

Descriind conversaţia sa cu regele Charles, el a spus că suveranul britanic a adus în discuţie subiectul AI şi i-a spus că „este important să continuăm lupta pe acest front”.

Kazuo Ishiguro a declarat pentru agenţia de presă PA: „Este pentru a treia oară când îmi oferă ceva şi a făcut aluzie la faptul că vom continua să facem acest lucru. M-a întrebat despre scrierile mele şi a ridicat problema inteligenţei artificiale şi a ameninţării pe care o reprezintă aceasta pentru oamenii din industriile creative. Evident, nu am avut timp să aprofundăm subiectul, dar el a spus că este foarte important să continuăm să luptăm pe acest front”.

Kazuo Ishiguro a fost unul dintre numeroşii artişti britanici de mare renume care au semnat anul trecut o scrisoare deschisă prin care protestau faţă de „utilizarea fără licenţă” a operelor creative pentru antrenarea inteligenţei artificiale generative, avertizând că aceasta reprezintă o „ameninţare majoră şi nedreaptă” la adresa mijloacelor de trai ale artiştilor.

Îngrijorările privind drepturile de autor și AI

El a declarat marţi: „Nu mă opun neapărat utilizării operelor creative în antrenarea AI, ci mai degrabă cadrului în care se face acest lucru. Cred că mulţi dintre noi sunt îngrijoraţi de faptul că drepturile de autor au fost complet încălcate”.

„Operele noastre au fost preluate, toate cărţile mele au fost preluate pentru a antrena AI, dar dacă drepturile de autor pot fi respectate, atunci acestea pot fi utilizate într-un mod similar celui în care, să zicem, un cercetător tradiţional ar utiliza cartea altcuiva. Doar pentru că este vorba despre AI nu ar trebui să fie o scuză pentru a jefui proprietatea intelectuală a oamenilor”, a adăugat romancierul britanic de origine japoneză.

El a declarat că este totuşi „destul de optimist” în ceea ce priveşte „beneficiile pozitive” ale AI.

„Persoanele implicate în aceste campanii au opinii diferite despre AI în sine. Unii oameni ar putea avea o părere foarte negativă despre AI în general. Eu nu am. Cred că pot rezulta multe lucruri minunate din aceasta, dar, ca societate, trebuie să găsim o modalitate controlată de a o utiliza, astfel încât să aducă beneficii oamenilor. Sunt destul de optimist în ceea ce priveşte beneficiile pozitive”, a adăugat el.

„Este prima dată când vin la Castelul Windsor. Este copleşitor”

Ordinul Companionilor de Onoare a fost înfiinţat în 1917 de regele George al V-lea şi este obligat prin statut să includă exact 65 de membri în orice moment. Numirile sunt acordate persoanelor care au avut contribuţii extraordinare şi de lungă durată în domeniul artelor, ştiinţei, medicinei şi guvernării.

Kazuo Ishiguro a calificat această recompensă drept „minunată”.

El a adăugat, vorbind despre ceremonie: „Este prima dată când vin la Castelul Windsor. Este copleşitor. Este într-adevăr foarte frumos. Aşadar, este minunat să primeşti ceva de genul acesta într-un loc precum acesta”.

Kazuo Ishiguro este cunoscut pentru romanele „Never Let Me Go” din 2005 şi „The Remains Of The Day” din 1989, pentru care a câştigat premiul Man Booker.

„The Remains Of The Day” a fost al treilea roman al său şi a fost adaptat într-un film cu Anthony Hopkins şi Emma Thompson în rolurile principale, care le-a adus amândurora nominalizări la premiile Oscar, iar acea adaptare cinematografică din 1993 a primit în total opt nominalizări la Oscar.

El este, de asemenea, un scenarist apreciat şi a scris scenariul nominalizat la Oscar pentru filmul din 2022 "Living", despre un funcţionar public, interpretat de actorul Bill Nighy, care îmbrăţişează fără rezerve viaţa după ce află că este pe moarte.

