Lavrov: Acţiunile NATO în zona arctică sunt o ameninţare directă pentru Rusia. „Risc de incidente cu consecinţe potenţial catastrofale”

Rusia consideră că activitatea NATO în zona arctică este o ameninţare directă la adresa securităţii sale, a spus ministrul de externe Serghei Lavrov într-un articol publicat luni, pe fondul intensificării prezenţei membrilor alianţei în regiune, ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În luna februarie, NATO a lansat o misiune denumită „Arctic Sentry” pentru a-şi consolida prezenţa în extremul nord, subliniind atenţia sporită acordată de alianţă regiunii arctice pe fondul tensiunilor cu Rusia şi al demersurilor preşedintelui american Donald ⁠Trump de a achiziţiona Groenlanda, relatează Reuters, citată de News.ro.

Rusia, care dispune de o flotă ce include submarine cu armament nuclear în Arctica, consideră regiunea drept sfera sa de interes, unde dezvoltă, de asemenea, o rută maritimă pentru a se conecta cu ţările asiatice.

Moscova a protestat anterior cu privire la misiunea „Arctic Sentry”, iar în articol, Lavrov a afirmat că Rusia consideră exerciţiile militare ale NATO din regiune ca fiind „agresive”.

„O astfel de activitate militară în Extremul Nord reprezintă ameninţări directe la adresa securităţii Rusiei. Riscul unor incidente care ar putea declanşa o confruntare armată, cu consecinţe potenţial catastrofale, este în creştere”, a scris el în articolul publicat de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

Rusia are cea mai mare prezenţă militară şi cea mai extinsă infrastructură militară în Arctica, iar în ultimii ani China a început să-şi intensifice activitatea în această zonă bogată în resurse minerale, în principal în parteneriat cu Moscova.

Norvegia, vecină a Rusiei, a extins luna aceasta o brigadă militară recent înfiinţată, cu sediul în Arctica, aceasta fiind cea mai recentă măsură luată de o ţară membră a NATO pentru a-şi consolida prezenţa în domeniul apărării, în urma războiului din Ucraina pe care Rusia l-a declanşat în 2022. Moscova a respins anterior acuzaţiile potrivit cărora ar reprezenta o ameninţare pentru NATO.

Editor : M.B.