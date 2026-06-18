Lavrov ameninţă Ucraina cu noi atacuri masive, după explozia de la Moscova

Rusia ameninţă joi Ucraina cu noi „atacuri masive”, după un atac ucrainean de amploare în regiunea Moscova în care a fost lovită o rafinărie importantă.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, întrebat despre acest atac, a spus că preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat deja că Rusia desfăşoară „atacuri masive” împotriva Ucrainei, potrivit News.ro.

Răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor despre atacul cu drone asupra Moscovei, Lavrov a spus că „doar cuvintele” nu mai sunt suficiente în ceea ce privește Ucraina.

„Nu este o coincidență faptul că președintele a anunțat cu ceva timp în urmă, după o altă acțiune a teroristului de la Kiev, că vom efectua acum atacuri combinate masive în mod regulat împotriva unor ținte a căror stare afectează direct capacitatea de luptă a Forțelor Armate ale Ucrainei. Această sarcină a fost încredințată de comandantul suprem, iar forțele noastre armate o îndeplinesc și vor continua să o îndeplinească,” a spus Lavrov.

Noaptea trecută, dronele ucrainene au penetrat sistemul de apărare antiaeriană al Moscovei și au lovit rafinăria de petrol din Kapotnia, provocând un incendiu major. Agențiile de presă rusești au declarat că atacul a fost cel mai mare din ultimii doi ani.

Editor : M.B.