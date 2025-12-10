Live TV

Lavrov amenință Europa dacă trimite militari în Ucraina: „Vom răspunde”

Data publicării:
profimedia-1016236556
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Rusia nu intenționează să intre în război cu Europa, însă, în cazul în care contingente militare europene vor fi dislocate în Ucraina, partea rusă va răspunde. Declarația a fost făcută de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul orei guvernamentale din Consiliul Federației, scrie agenția Tass.

„Așa cum a subliniat președintele (Federației Ruse, Vladimir Putin - n.r.), nu avem de gând să luptăm cu Europa. Nici măcar nu ne gândim la asta. Dar la orice acțiuni ostile, inclusiv dislocarea în Ucraina a unor contingente militare europene și exproprierea activelor rusești, vom răspunde. Iar pentru acest răspuns suntem deja pregătiți”, a declarat ministrul.

Lavrov a adăugat că Londra, conducerea Comisiei Europene și majoritatea statelor membre NATO și UE adoptă o „poziție deschis distructivă” în privința chestiunii ucrainene, în ciuda necesității de a recunoaște realitățile. „Investindu-și întregul, fie el cât de mic, capital politic în războiul împotriva Rusiei cu mâinile și trupurile cetățenilor ucraineni, ei continuă, în orbirea lor politică fără speranță, să se amăgească cu iluzia că pot învinge cumva țara noastră”, a subliniat el.

Anterior, într-o declarație comună, șefii diplomațiilor din Marea Britanie, Spania, Italia, Polonia, Franța, Germania și Uniunea Europeană, în urma consultărilor de la Londra, au afirmat „angajamentul lor față de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, ceea ce include „analizarea posibilității creării unei coaliții de forțe aeriene, terestre și navale de descurajare care ar putea contribui la consolidarea încrederii în orice viitor proces de pace și la sprijinirea refacerii Forțelor Armate ale Ucrainei”.

