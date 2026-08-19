După ce au apărut informații conform cărora drone de fabricație britanică au fost utilizate în atacurile ucrainene asupra Rusiei, Moscova a vorbit despre posibile consecințe pentru Londra, potrivit declarațiilor ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, adresate jurnalistului Pavel Zarubin de la Vesti, scrie RBC-Ukraine.

Lavrov, comentând informațiile potrivit cărora Ucraina folosea arme britanice, a afirmat că Rusia ar avea dreptul să riposteze dacă consideră că interesele sau proprietățile sale sunt lezate.

Lavrov: „Rusia va considera Britania drept participant la războiul din Ucraina, cu toate consecințele care decurg din aceasta”.

„Știți, îmi pare rău pentru Britania dacă va lupta până la capăt”, a declarat ministrul rus.

Jurnalistul l-a întrebat despre „Marea Britanie”, iar Lavrov a intervenit, corectându-l de două ori și spunând doar „Britania”.

De altfel, în ianuarie anul acesta ministrul rus de Externe a declarat că Regatul Unit ar trebui numit simplu „Britania”, susținând că este singura țară care își atribuie în mod explicit calificativul de „mare” în propria denumire oficială.

„Fără a supăra pe nimeni, cred că Marea Britanie ar trebui numită pur și simplu Britania, pentru că este singurul exemplu de țară care se autointitulează „mare”. Se numește singură așa”, a afirmat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă.

Șeful diplomației ruse a adăugat că un precedent similar a existat în trecut, făcând referire la Libia. „Un alt exemplu a fost Jamahiriya Libiană, dar aceasta nu mai există. Fără supărare”, a spus Lavrov.

„Participare la război”

Potrivit acestuia, Moscova ar putea considera implicarea directă a forțelor britanice de rachete în atacurile asupra teritoriului rus ca fiind participarea Marii Britanii la război.

„Avem, de asemenea, dreptul să considerăm această implicare directă, anunțată cu mândrie, a forțelor britanice de rachete în atacurile asupra Federației Ruse ca fiind o participare la război, cu toate consecințele care decurg din aceasta”, a spus Lavrov.

Ce se știe despre utilizarea de către Ucraina a dronelor britanice

Ziarul The Times a relatat anterior că forțele ucrainene folosesc drone de fabricație britanică pentru a efectua atacuri la distanță mare împotriva unor ținte de pe teritoriul Rusiei continentale.

Potrivit ziarului, printre dronele utilizate de Ucraina se numără sisteme de fabricație britanică, în special drona cu propulsie cu reacție Nyan, dezvoltată de BAE Systems.

În urma informațiilor privind utilizarea dronelor britanice, Ambasada Rusiei la Londra a amenințat Marea Britanie cu „consecințe”.

În același timp, Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că Londra nu intenționează să-și reducă sprijinul militar acordat Ucrainei. Acesta a subliniat că Marea Britanie va continua să furnizeze Kievului armele și echipamentele necesare pentru a se apăra împotriva agresiunii ruse.

Editor : M.C