Live TV

Lavrov se declară enervat de politica lui Trump: „Toate acestea nu se potrivesc”

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia
Din articol
„Afaceri mari cu SUA”

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov,  a declarat joi că sancţiunile şi măsurile recente ale SUA împotriva Rusiei contrazic declaraţiile Washingtonului că ar căuta o îmbunătăţire a relaţiilor şi o cooperare reciproc avantajoasă cu Moscova.

„Toate acestea nu se potrivesc prea mult cu declaraţiile despre viitorul economic comun luminos şi cooperarea în materie de investiţii", a afirmat Lavrov într-un interviu acordat canalului de televiziune Russia Today (RT), potrivit EFE, citată de Agerpres. 

El a amintit că sancţiunile instituite în ultimii ani de SUA împotriva Rusiei „sunt toate în vigoare în continuare".

„Mai mult, pentru prima oară au fost impuse noi sancţiuni, foarte puternice, împotriva celor mai mari companii petroliere ale noastre, Lukoil şi Rosneft. Şi asta la două sau trei săptămâni după întâlnirea (dintre preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump) de la Anchorage, ceea ce l-a uimit pe preşedinte (Putin)", a spus Serghei Lavrov.

Potrivit şefului diplomaţiei ruse, ambele părţi au convenit la Anchorage (în Alaska) că „Rusia a sprijinit propunerea SUA privind soluţionarea crizei ucrainene".

„După aceea, ne aşteptam ca Statele Unite să convoace o conferinţă, un fel de Consiliu pentru Pace. Dar ceea ce a urmat au fost sancţiuni împotriva Lukoil şi Rosneft", a spus el.

Lavrov a adăugat că „recent a fost aprobat un document referitor la Cuba. Prin acesta SUA decretează stare de urgenţă având în vedere ameninţarea pe care Cuba o reprezintă pentru interesele americane în Caraibe, parţial din cauza politicii ostile şi rău intenţionate a Rusiei".

SUA „interzic tuturor să cumpere petrol şi gaze. Şi spun: petrolul şi gazele ruseşti vor fi înlocuite de petrolul şi gazul natural lichefiat american", a adăugat ministrul rus, întrebându-se retoric cum se poate vorbi în acelaşi timp despre „afaceri profitabile" şi sancţiuni.

„Afaceri mari cu SUA”

Preşedintele american Donald Trump pledează de la începutul anului trecut, după preluarea mandatului, pentru încetarea războiului în Ucraina şi i-a propus Rusiei „să facă afaceri mari cu SUA, care prosperă".

Reprezentanţii Rusiei şi SUA s-au întâlnit în mai multe rânduri pe parcursul anului 2025 şi începutul anului 2026 pentru a atenua asperităţile dintre cele două părţi şi a căuta puncte de interes comun.

Declaraţiile şefului diplomaţiei ruse intervin chiar în ziua în care expiră tratatul de dezarmare nucleară New START între Rusia şi SUA - ultimul tratat de dezarmare nucleară existent între cele două puteri - după ce Washingtonul nu a răspuns oficial la o propunere a Moscovei privind prelungirea pactului cu încă un an.

Fiecare din cele două puteri era limitată de tratatul New START la maximum 1.550 de focoase nucleare strategice desfăşurate, 700 de rachete balistice intercontinentale, rachete lansate de pe submarine şi bombardiere grele operaţionale, precum şi un total de 800 de lansatoare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
Negoceri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către Kiev, care aruncă în aer discuțiile de pace
Glenn Micallef gianni infantino
Reacția unui comisar european după declarațiile șefului FIFA despre Rusia: „Nu totul este negociabil”
alex saab maduro
Un apropiat al lui Maduro a fost arestat în Venezuela și este pregătit pentru extrădarea în SUA
Președintele rus Vladimir Putin.
India „nu își permite să-l umilească” pe Putin, susțin experții. Și Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
Avertisment al șefului ONU privind tratatul nuclear între SUA şi Rusia: „Un moment grav pentru pacea internațională”
Recomandările redacţiei
negoita face declaratii
Prima reacție a lui Robert Negoiță, privind ancheta DNA care îl...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
robert negoita
Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii...
gaze aprinse la aragaz
Profesorul Cristian Păun, despre prețul administrat la gaze: „E o...
Ultimele știri
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea AUR în SUA. Cât ar fi costat o poză cu Trump la Mar-a-Lago
Scandal în POT: Fost membru o acuză pe Gavrilă că cerea cotizații de 8.000 lei. Președinta partidului: „Să vină cu dovezi clare”
Ameninţarea Statului Islamic „a crescut în mod constant”. Teroriștii și-au adaptat metodele și folosesc inteligenţa artificială (UNOCT)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Săgetător. Te reinventezi și spui "da" oportunităților pe care până acum le-ai...
Cancan
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Fanatik.ro
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Trailerul oficial al filmului „Michael”, lansat. Jaafar, nepotul lui Jackson, i-a impresionat deja pe fanii...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Răspunsul lui Trump când a fost întrebat de un reporter despre banii primiți pentru filmul "Melania": "Cu...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...