Lavrov: Nu am văzut dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument al războiului folosit de SUA și Israel

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat marţi că nu a văzut încă dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument folosit de SUA şi Israel pentru a-şi lansa atacurile împotriva Republicii Islamice.

„Încă nu am văzut dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, exact principalul argument, dacă nu singurul, al războiului", a declarat Serghei Lavrov într-o conferinţă de presă, informează EFE, potrivit Agerpres.

De fapt, el a subliniat că atât Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cât şi membri ai serviciilor de informaţii americane susţin că „Iranul nu a dezvoltat şi nici nu a încercat să fabrice arme nucleare".

Referindu-se la declaraţiile emisarului Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şeful diplomaţiei ruse a subliniat că la Moscova trezeşte „multe îndoieli" faptul că motivul bombardamentelor ar fi îmbogăţirea uraniului de către Teheran.

„Să spui că Iranul ar trebui să fie singurul din întreaga lume care să renunţe la acest drept (...) nu este foarte realist", a mai spus Serghei Lavrov.

Citește și: VIDEO Donald Trump, primele declarații oficiale de la începutul războiului cu Iranul: Regimul avea rachete care puteau ajunge în Europa

„Nimeni nu cunoaşte obiectivele finale"

El a insistat că Iranul, ca semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară, are un drept „incontestabil" de a îmbogăţi uraniu, pe care Moscova s-a arătat dispusă să îl păstreze pentru a evita un conflict.

În ceea ce priveşte posibilităţile de mediere ale Kremlinului, ministru rus de externe a recunoscut că Moscovei nu îi este clar deocamdată ce obiective urmăreşte Washingtonul în Iran.

„Nimeni nu cunoaşte obiectivele finale", a afirmat el.

Serghei Lavrov a făcut apel la încetarea bombardamentelor americane şi israeliene împotriva Iranului, dar şi a atacurilor Teheranului împotriva ţărilor din Golful Persic.

Preşedintele rus Vladimir Putin a promis să intervină pe lângă Teheran după ce luni a purtat convorbiri telefonice cu liderii Arabiei Saudite, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite şi Bahrainului.

Editor : C.S.