Live TV

Lavrov: Nu am văzut dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument al războiului folosit de SUA și Israel

Data publicării:
serghei lavrov face declaratii
Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei. Foto: Profimedia
Din articol
„Nimeni nu cunoaşte obiectivele finale"

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat marţi că nu a văzut încă dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument folosit de SUA şi Israel pentru a-şi lansa atacurile împotriva Republicii Islamice.

„Încă nu am văzut dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, exact principalul argument, dacă nu singurul, al războiului", a declarat Serghei Lavrov într-o conferinţă de presă, informează EFE, potrivit Agerpres. 

De fapt, el a subliniat că atât Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cât şi membri ai serviciilor de informaţii americane susţin că „Iranul nu a dezvoltat şi nici nu a încercat să fabrice arme nucleare".

Referindu-se la declaraţiile emisarului Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şeful diplomaţiei ruse a subliniat că la Moscova trezeşte „multe îndoieli" faptul că motivul bombardamentelor ar fi îmbogăţirea uraniului de către Teheran.

„Să spui că Iranul ar trebui să fie singurul din întreaga lume care să renunţe la acest drept (...) nu este foarte realist", a mai spus Serghei Lavrov.

Citește și: VIDEO Donald Trump, primele declarații oficiale de la începutul războiului cu Iranul: Regimul avea rachete care puteau ajunge în Europa

„Nimeni nu cunoaşte obiectivele finale"

El a insistat că Iranul, ca semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară, are un drept „incontestabil" de a îmbogăţi uraniu, pe care Moscova s-a arătat dispusă să îl păstreze pentru a evita un conflict.

În ceea ce priveşte posibilităţile de mediere ale Kremlinului, ministru rus de externe a recunoscut că Moscovei nu îi este clar deocamdată ce obiective urmăreşte Washingtonul în Iran.

„Nimeni nu cunoaşte obiectivele finale", a afirmat el.

Serghei Lavrov a făcut apel la încetarea bombardamentelor americane şi israeliene împotriva Iranului, dar şi a atacurilor Teheranului împotriva ţărilor din Golful Persic.

Preşedintele rus Vladimir Putin a promis să intervină pe lângă Teheran după ce luni a purtat convorbiri telefonice cu liderii Arabiei Saudite, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite şi Bahrainului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
2
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
5
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
Digi Sport
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE: Aproape 3.000 de români cer repatrierea din Orientul Mijlociu. 16.000 de cetăţeni, în atenţia autorităţilor
militar american la baza de la deveselu
Ce spune ministrul Apărării după ce a fost crescut nivelul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu
dubai
Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur” în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem”
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baqaei. Foto Profimedia
Iranul amenință statele europene să nu se alăture ofensivei Israel-SUA: „Ar fi un act de război”
AFGHANISTAN KABUL REFUGEES
Agenţia UE pentru Azil trage un semnal de alarmă: Există riscul unui „flux de refugiaţi fără precedent” din Iran
Recomandările redacţiei
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Blocaj în Coaliție, înainte de adoptarea bugetului. PSD insistă cu...
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Menschen stehen im Terminal des Flughafen am Check-in
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar...
Strait of Hormuz
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă...
Ultimele știri
Miruță explică de ce nu renunță la numirea lui Caragea la fabrica de armament de la Sadu, în ciuda controverselor
O pensionară n-a primit facturi la energie mai bine de sapte luni. Cât are de plătit în urma blocajului dintre furnizor și distribuitor
O moldoveancă și-a înjunghiat prietena în timpul unui parastas pentru că i-a aruncat pisica de la balcon
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
A murit Andreea Anița, tânăra bolnavă de cancer pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Pro FM
Selena Gomez, îndemnată să divorțeze de Benny Blanco după gestul lui „dezgustător”. Fanii l-au taxat imediat
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
1.000.000 pensionari pierd 600 lei la pensie. Ce pensie trebuie să ai ca să primești un ajutor de la guvern?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...