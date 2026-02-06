Lavrov: Rusia vrea un vecin „neutru şi benign”. Cerințele pentru „teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei”

Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat publicaţiei Russia Today (RT) şi preluat de Xinhua.

„Trebuie să fie o Ucraină prietenoasă. Nu neapărat un aliat, ci un stat neutru şi benign", a susţinut Lavrov, conform versiunii în limba engleză a interviului publicată de Ministerul de Externe rus, relatează Agerpres.

„Acest lucru implică, desigur, respectarea nu doar a drepturilor oamenilor de pe teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei, nu doar respectarea drepturilor lor de a accesa necesităţile de bază, cum ar fi căldura, hrana şi apa, ci şi respectarea, dacă vreţi, a drepturilor lor fundamentale ale omului, inclusiv limba, educaţia şi religia", a continuat Lavrov.

Ucraina care va semna acordurile nu trebuie să aducă atingere dreptului internaţional şi Constituţiei ucrainene, care garantează drepturile minorităţilor etnice, a susținut el.

Rusia a transmis foarte clar în repetate rânduri Washingtonului că, pentru Moscova, prioritatea în soluţionarea războiului ucrainean nu este teritoriul, ci oamenii: „Prioritatea noastră sunt oamenii care au trăit în aceste teritorii. Populaţia rusă care vorbeşte şi îşi creşte copiii vorbind limba rusă, care a dezvoltat aceste teritorii timp de secole.”, a continuat Lavrov.

Şeful diplomaţiei ruse a declarat că planul de pace la care a făcut referire preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, din care Rusia a văzut doar fragmente, nu menţionează restabilirea drepturilor etnicilor ruşi şi ale altor minorităţi naţionale, nici menţinerea libertăţilor religioase.

El a insistat că libertăţile lingvistice şi religioase sunt consacrate în Carta ONU. „Acestea nu pot fi folosite ca monedă de schimb", a adăugat Lavrov.

