Lavrov și Rubio „şi-au potrivit ceasurile asupra situaţiei internaţionale şi relaţiilor ruso-americane" într-o discuție telefonică

Marco Rubio și Serghei Lavrov Foto: Profimedia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut marţi o convorbire telefonică cu omologul său american, secretarul de Stat Marco Rubio, în cadrul căreia au abordat situaţia internaţională şi starea relaţiilor ruso-americane, potrivit unei note publicate de Ministerul rus de Externe, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Miniştrii de Externe "şi-au potrivit ceasurile" asupra situaţiei internaţionale actuale şi relaţiilor ruso-americane”, se arată în comunicatul difuzat de diplomaţia rusă.

Lavrov şi Rubio discutat de asemenea despre calendarul viitoarelor contacte bilaterale, iar „conversaţia a fost constructivă şi profesională”, mai afirmă MAE rus.

Cei doi miniştri au avut mai multe discuţii în ultimii doi ani, cea mai recentă în octombrie 2025, când ar fi trebuit să abordeze pregătirile pentru un summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump în Ungaria, după un prim astfel de summit desfăşurat în august anul trecut în Alaska.

Dar summitul de la Budapesta nu s-a concretizat, după ce Trump a renunţat la această iniţiativă, pe fondul lipsei progreselor în soluţionarea negociată a războiului ruso-ucrainean.

