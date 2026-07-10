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Lavrov susține că Rusia va continua războiul în Ucraina până când va atinge obiectivele cerute de Putin în 2024

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Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024, relatează The Moscow Times

„Președintele a confirmat în mod clar că vom continua să urmărim îndeplinirea obiectivelor stabilite încă din iunie 2024”, a subliniat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de Externe al Mozambicului, Maria Lucas.

În 2024, Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, pe care Rusia nu reușise să le cucerească,  și recunoașterea acestora și a Crimeii ca teritorii rusești.

Președintele rus mai voia ca Ucraina să nu adere la NATO, precum și „demilitarizarea” și „denazificarea” țării. El afirma că, odată îndeplinite aceste condiții, va ordona „imediat” un armistițiu.

Lavrov a acuzat, de asemenea, țările occidentale că „simulează o disponibilitate de a negocia”, recurgând în același timp la ultimatumuri deschise împotriva Rusiei.

El susține că toate acordurile încheiate anterior - în 2014, 2015, 2019 și chiar în 2022 - au fost distruse chiar de Occident și, ca urmare, „rezerva de bunăvoință și speranță” a Moscovei a fost „complet epuizată”. Ministrul a subliniat că Rusia nu va mai avea încredere în garanțiile occidentale.

În iunie 2024, Putin, pe lângă capitularea Kievului, a cerut și ridicarea tuturor sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și a amenințat că, dacă Ucraina și Occidentul vor refuza aceste condiții, „realitățile de pe teren se vor schimba, iar condițiile de negociere vor fi diferite”.

Editor : C.L.B.

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