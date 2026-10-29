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Lavrov va cere ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Ministrul rus de externe merge în vizită în SUA

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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images
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Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va cere ridicarea sancţiunilor împotriva Moscovei în timpul vizitei sale în Statele Unite, unde va participa vineri şi sâmbătă la reuniunea miniştrilor de externe din G20, a anunţat joi Rusia.

În discursurile sale, Lavrov se va opune politicilor „distructive” ale „unor puteri” care folosesc „arme economice”, precum „sancţiuni, războaie comerciale şi perturbarea lanţurilor de aprovizionare”, împotriva adversarilor lor, a declarat Ministerul rus de Externe, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Vom reafirma convingerea noastră că prosperitatea naţiunilor poate fi garantată doar dacă economia globală rămâne deschisă. Aceasta implică lupta împotriva concurenţei neloiale şi a practicilor neocoloniale utilizate pe scară largă de Occident”, a continuat ministerul rus într-un comunicat.

Acesta a adăugat că pregătirile pentru vizita lui Serghei Lavrov în Statele Unite nu au decurs fără probleme.

„Din păcate, partea rusă s-a confruntat încă o dată cu obstacole birocratice americane, precum şi cu dificultăţi legate de acreditare şi obţinerea vizelor”, a declarat ministrul rus.

Discuţiile vor pune bazele summitului liderilor G20 pe care preşedintele american Donald Trump îl va găzdui pe 14 şi 15 decembrie la clubul său de golf din Doral, în afara oraşului Miami (Florida).

Ministerul rus de Externe a cerut continuarea „eforturilor susţinute” pentru ridicarea „restricţiilor” privind sosirea diplomaţilor ruşi în Statele Unite, pentru a asigura „succesul acestui eveniment”.

Preşedintele american Donald Trump a ajuns la un acord luna aceasta cu omologul său rus Vladimir Putin vizând relaxarea sancţiunilor împotriva Moscovei în schimbul livrărilor de motorină rusească pe pieţele americană şi mondială.

Editor : C.S.

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