Lazurca explică poziţia lui Nicuşor Dan după ce Trump a amenințat țări europene: „Opriţi-vă! Ne facem rău unul altuia”

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan nu se situează în mijlocul celor două poziţii uşor antagonice în privinţa Groenlandei, ci este solidar cu ambele puncte de vedere. Lazurca a precizat că mesajul preşedintelui României este: „băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia”.

Marius Lazurca a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, care este poziţia Administraţiei Prezidenţiale faţă de intenţiile lui Donald Trump în Groenlanda şi faţă de tot acest scandal.

„Revenind la - îmi vine să-i spun oarecum aspiraţional mini-criza în care ne găsim – în ceea ce preşedintele României a semnalat prin postarea de pe una dintre reţelele de socializare este că, de fapt se situează nu în mijlocul celor două poziţii pentru moment antagonice sau uşor antagonice, ci solidar cu ambele poziţii. Ceea preşedintele deplânge este faptul că am ajuns într-un fel dintr-o eroare pe care ar fi trebuit să o putem evita, mai cu seamă dintr-o eroare de comunicare, într-o situaţie pe care n-am putut-o anticipa şi pe care ar trebui să o rezolvăm, fiindcă avem instrumentele de a o face cât mai repede cu putinţă”, a declarat Marius Lazurca.

El a precizat că această situaţie ar trebuie să îngrijoreze pe toată lumea.

„Ar trebui pe toţi să ne îngrijoreze că urmărim fenomenele politice sau nu le urmărim, că suntem oameni de afaceri sau dascăli, pe toţi ar trebui să ne îngrijoreze această zâzanie în interiorul Occidentului Colectiv, fiindcă vom priva scena globală, încă o dată de cea mai importantă sursă de ordine şi de stabilitate şi de pace şi de prosperitate şi de creativitate în cel mai larg sens al acestui termen. Asta semnalează preşedintele Dan. Băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia şi facem rău întregii...”, a afirmat consilierul prezidenţial.

Întrebat dacă băieţii sunt preşedintele Donald Trump şi preşedintele Emanuel Macron, Marius Lazurca a răspuns: „Băieţii fiind toţi”.

El susţine că trebuie să se revină la dialog în chestiunea Groenlandei.

„Poziţia României este că ar trebui să depăşim cât mai rapid această poziţionare superficial-adversarială pentru a reveni, prin dialogul pentru care pledează preşedintele Dan, care a constituit baza raporturilor dintre noi după Cel De-al Doilea Război Mondial şi baza tuturor construcţiilor politice care au întemeiat ordinea globală după Al Doilea Război Mondial. E urgent să revenim la dialog, e urgent să dezescaladăm retorica, e urgent să vorbim mai puţin cu publicul nostru naţional şi mai mult între noi, e urgent să renunţăm la tentaţia de a ne adresa publicului naţional sau global utilizând reţelele de socializare, mai multă discreţie, mai puţină retorică şi mai mult dialog diplomatic. Asta spune în fond preşedintele Dan”, a mai transmis consilierul prezindenţial.

