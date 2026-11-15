Le Pen va izola Franţa în Europa dacă va deveni preşedinte, avertizează anturajul lui Macron

Anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron a avertizat, duminică, cu privire la poziţia asupra Ucrainei a Marinei Le Pen, favorită în alegerile prezidenţiale din 2027, atitudine ce ar „izola Franţa în Europa”, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Dacă Marine Le Pen a dorit să se pună capăt sprijinului pentru Ucraina, presupunând că ar fi aleasă, ea ne va izola în Europa”, a declarat marţi mai direct anturajul preşedintelui francez în exerciţiu, aflat într-o deplasare în Cambodgia.

„Pur şi simplu pentru că pacea în Ucraina este o condiţie pentru securitatea noastră”, a adăugat sursa citată.

Şeful statului francez a declarat deja, sâmbătă seară într-un mesaj pe platforma X, că „cei care vor să raţionalizeze mijloacele pentru Ucraina vor să o oblige la o pace injustă”, cu riscul unei „vulnerabilizări durabile” a întregii Europe.

Macron nu a menţionat-o precis pe candidata partidului RN, dar aluzia este clară: Marine Le Pen a anunţat că, dacă va fi aleasă preşedinte al Franţei, va pune capăt ajutorului financiar al Parisului pentru Ucraina după cel mult şase luni.

Între timp, Marine Le Pen îşi continuă drumul în fruntea intenţiilor de vot. În toate ipotezele testate de către institutul Harris Interactive pentru M6/RTL, în turul doi al alegerilor prezidenţiale se înfruntă şefa extremei drepte, creditată cu 34-36% dintre voturi, şi Jean-Luc Melenchon, situat la 18-19% dintre intenţiile de vot.

Potrivit sondajului, Marine Le Pen ar obţine o victorie largă, indiferent care i-ar fi adversarul, însă victoria sa ar fi cea mai clară împotriva lui Jean-Luc Melenchon, cu un scor de 68 la 32%.

Şefa extremei drepte ar obţine 58% dintre voturi împotriva lui Edouard Philippe şi 60% împotriva lui Raphael Glucksmann.

Un sondaj, ca orice anchetă de opinie, este o „fotografie” a momentului, fără valoare predictivă.

Editor : C.L.B.