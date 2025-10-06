Live TV

Analiză Lecornu, „spanacul politicienilor”. Ce alți lideri politici au stat extrem de puțin la putere (POLITICO)

Sebastien Lecornu
Foto: Sébastien Lecornu, fostul ministrul francez al Apărării / Sursa foto: Profimedia Images

Luni, prim-ministrul francez și guvernul său au demisionat, la doar 12 ore după numirea cabinetului. A fost prim-ministru timp de 27 de zile, același timp necesar Lunii pentru a orbita în jurul Pământului, transmite POLITICO. 

Dacă Liz Truss a fost comparată cu o salată verde pentru că mandatul său de 44 de zile ca prim-ministru britanic a fost depășit de durata de viață a unei legume cumpărate de un tabloid, atunci Lecornu trebuie să fie spanacul politicienilor, având în vedere că s-a ofilit atât de repede.

Desigur, Franța nu este străină de cariere politice scurte. Cel mai scurt mandat de prim-ministru al celei de-a Cincea Republici a fost cel al lui Michel Barnier, care a durat 90 de zile în 2024. Cu toate acestea, campionul absolut al celui mai scurt mandat de șef al guvernului francez rămâne ducele de Mortemart, care a ocupat funcția timp de câteva ore înainte ca regimul absolutist al lui Carol al X-lea să fie răsturnat în Revoluția din 1830.

Alte mandate scurte includ pe Alexandre Ribot, care a fost în funcție timp de patru zile înainte de a demisiona chiar înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, și Édouard Daladier, care a guvernat puțin peste o săptămână înainte ca revoltele mortale de extremă dreapta din 1934 să-l forțeze să demisioneze. În 1948, părintele fondator al UE, Robert Schuman, a condus un guvern care a căzut în doar nouă zile ca urmare a tulburărilor politice de după război.

Cu toate acestea, regele incontestabil (nu avem de-a face cu regi și regine adevărați, altfel ați citi acest articol toată săptămâna) al domniei politice scurte a fost Pedro Lascuráin, care a fost președinte al Mexicului pentru mai puțin de o oră, pe 19 februarie 1913. El a fost ales să acționeze ca punte de legătură între Francisco Madero, care a fost răsturnat de la putere printr-o lovitură de stat, și Victoriano Huerta, care a răsturnat puterea.

Asta a însemnat că Lascuráin a fost președinte timp de aproximativ 45 de minute înainte de a preda președinția, timp suficient pentru a-și scrie numele complet — Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascuráin Paredes — pe câteva documente oficiale.

Latin-americanii sunt buni la acest gen de lucruri — în 2001, Argentina a avut cinci președinți în doar 10 zile — la fel și australienii (Frank Forde a fost prim-ministru timp de opt zile în 1945).

În SUA, titlul de președinte cu cea mai scurtă durată de mandat îi revine lui William Henry Harrison, care a murit la exact o lună după preluarea funcției. O mențiune specială îi revine lui Anthony Scaramucci, care a rezistat 10 zile în funcția de director de comunicare al Casei Albe în prima administrație a lui Donald Trump.

În Europa, politicienii tind să petreacă o perioadă rezonabilă de timp la putere (cu excepția lui Joseph Goebbels, care a fost cancelar al Germaniei doar o zi, și a lui Karl Dönitz, care l-a înlocuit pe Adolf Hitler la conducerea Germaniei naziste și a rămas în funcție 23 de zile. Dacă ne referim la cel de-al Doilea Război Mondial, Arthur Seyss-Inquart a fost cancelar al Austriei timp de două zile).

Există și alte mandate politice scurte în Europa, în special în Italia. În 1954, de exemplu, guvernul condus de Amintore Fanfani a durat în total 12 zile. Fanfani s-a întors pentru al șaselea și ultimul său mandat de prim-ministru în 1987, de data aceasta durând 11 zile. În 1972, primul guvern italian al lui Giulio Andreotti a durat doar nouă zile.

Apoi, este Magdalena Andersson din Suedia, care a fost numită prim-ministru în 2021 și a demisionat doar șapte ore mai târziu, după ce nu a reușit să obțină sprijinul parlamentar pentru bugetul său. Andersson a primit o a doua șansă câteva zile mai târziu și a reușit să rămână în funcție aproape un an.

