Lecția valoroasă pentru războiul cu drone învățată de militarii britanici de la ucraineni. Și americanii o folosesc

Soldații ucraineni au consiliat o unitate britanică de elită cum să antreneze militarii pentru războiul cu drone. Sunt necesare aproximativ 60 de ore de zbor pentru a deveni un operator de drone competent, iar ucrainenii au sfătuit operatorii să înceapă lecțiile pe un simulator. Armata SUA folosește și ea unul, tot la sfatul ucrainenilor, relatează Business Insider.

Trupele ucrainene le-au spus celor britanice de ce este nevoie pentru a-i pregăti pe soldați să opereze drone. 60 de ore este de obicei cerința minimă pentru competența pilotului, a spus un ofițer britanic.

Locotenent-colonelul Ben Irwin-Clark, comandantul Batalionului 1 al Gărzilor Irlandeze, un regiment de infanterie de elită al Armatei Britanice, a declarat pentru Business Insider că un pilot decent are nevoie de cel puțin 30 de ore pe un simulator și 30 de ore de zbor efectiv pe teren, conform ucrainenilor.

La aproximativ 60 de ore, „sunt destul de competenți în a putea opera diferite tipuri de drone”, a spus el. După aceea, competența crește odată cu repetiția și expunerea la mai multe sisteme.

„Este o curbă ascendentă”, a spus el, adăugând că este nevoie de practică.

Batalionul a primit aceste lecții în timp ce ajuta la antrenarea trupelor ucrainene în războiul împotriva Rusiei. Unitatea a fost desfășurată în sprijinul Operațiunii Interflex, proiectul condus de Regatul Unit împreună cu alte 13 țări de a antrena soldați ucraineni în lupte de tip occidental și NATO.

Dar antrenamentul vine și cu lecții pentru armatele occidentale. Soldații ucraineni cu experiență în prima linie i-au învățat militarii NATO inclusiv despre operațiunile cu drone de mici dimensiuni.

Armata SUA a învățat, de asemenea, de la Ucraina despre valoarea simulatoarelor în antrenamentul cu drone. Un curs care se desfășoară la Fort Rucker, Alabama - conceput pentru a ajuta forțele armate să recupereze terenul pierdut în războiul cu drone - utilizează antrenament simulat de zbor înainte ca soldații să treacă la drone reale, a declarat pentru Business Insider maiorul Wolf Amacker, din cadrul Armateu SUA.

Armatele occidentale au o expertiză instituțională mult mai profundă în multe forme de război, dar nu au purtat un război asemănător invaziei Rusiei în Ucraina, un conflict la scară largă, saturat de tehnologie și drone. Au purtat bătălii de artilerie grea și s-au angajat în război de tranșee, dar de atunci au trecut zeci de ani. Trupele ucrainene care trec prin antrenamentul occidental au adesea o experiență mai recentă a războiului.

În special în ceea ce privește dronele mici, Ucraina are o experiență extraordinară, mult mai mare decât partenerii săi. Dronele au fost folosite mai mult în acest război decât în ​​orice alt conflict anterior, iar partenerii occidentali sunt dornici să învețe din această experiență.

Irwin-Clark a spus că strategia Ucrainei a determinat batalionul său să mizeze total pe drone, pe care le consideră parte a „viitorului războiului”.

78 dintre cei 300 de membri ai batalionului sunt acum piloți sau instructori. Unitatea a construit un „centru de drone” unde soldații pot fabrica și repara drone și se pot antrena pe ele. Irwin-Clark a spus că este primul de acest fel din armata britanică.

El a adăugat că, atunci când vine vorba de războiul cu drone, a fost „surprins de cât de repede au învățat oamenii”.

Batalionul a făcut și alte schimbări bazate pe sfaturile ucrainene, inclusiv adăugarea de plase anti-drone la antrenamente și utilizarea imprimării 3D pentru a produce rapid și ieftin piese de drone.

Și alte țări NATO folosesc experiența ucraineană. Polonia și Norvegia au apelat la Ucraina pentru ajutor în instruirea operatorilor de drone, în timp ce specialiști ucraineni au mers în Danemarca pentru a participa la exerciții anti-drone.

Editor : M.B.