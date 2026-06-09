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Legătura dintre războiul din Ucraina și celebrul club de fotbal „Chelsea”. Propunerea lui Volodimir Zelenski

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volodimir zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus autorităților britanice să aloce banii obținuți de miliardarul rus Roman Abramovich din vânzarea clubului de fotbal „Chelsea” pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. Într-un interviu acordat ziarului The Guardian, Zelenskyi a declarat că a discutat această chestiune cu prim-ministrul britanic Keir Starmer. „Prim-ministrul mi-a spus că depune toate eforturile, iar eu știu că echipele noastre diplomatice discută acest lucru. Este un moment dificil”, a spus Zelenski.

Este vorba de 2,4 miliarde de lire sterline, pe care autoritățile britanice le-au înghețat după vânzarea clubului „Chelsea” de către Abramovici, pentru a utiliza ulterior aceste fonduri în scopul acordării de ajutor umanitar Ucrainei. Potrivit lui Zelenski, banii pot fi direcționați către achiziționarea de proiectile costisitoare pentru PVO și pentru a proteja infrastructura energetică a țării de atacurile cu rachete rusești. „Acești bani pot ajuta. Este corect între noi. Rusia a început acest război. De ce să nu folosim banii rușilor?”, a spus președintele ucrainean. El a menționat, de asemenea, că în timpul unei întâlniri recente cu Abramovici la Kiev i-a spus miliardarului rus: „Avem nevoie de banii dumneavoastră”.

Anterior, Zelenski a povestit că, în luna mai, s-a întâlnit cu Abramovich și i-a transmis prin intermediul acestuia președintelui rus Vladimir Putin o propunere privind încetarea focului și o întâlnire bilaterală. Zelenski a subliniat, de asemenea, că nu intenționează să cedeze Donbasul Rusiei. „Acesta a fost mesajul cheie. Am spus că nu vom pleca. Nu vă vom oferi victoria în acest fel”, a subliniat președintele ucrainean.

Surse apropiate lui Abramovich citate de Financial Times au remarcat că mesajul lui Zelenski semăna cu o scrisoare deschisă adresată lui Putin, în care acesta propunea încetarea focului pe întreaga linie a frontului și organizarea unei întâlniri personale pe teritoriu neutru. În același timp, în scrisoare, președintele ucrainean a afirmat că cetățenii ruși s-au săturat de război, iar Moscova „nu va avea suficienți bani și putere politică pentru a continua să cumpere loialitatea rușilor”. Putin a considerat că scrisoarea conținea „elemente de grosolănie” și că a fost scrisă „pentru a crea condiții în care desfășurarea oricăror întâlniri personale este imposibilă”.

Editor : A.R.

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