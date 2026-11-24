O comisie a Senatului SUA anchetează dacă vicepreședintele SUA, JD Vance, a jucat un rol în atribuirea unui contract petrolier venezuelan profitabil gigantului din domeniul materiilor prime Vitol, potrivit unei scrisori analizate de Reuters.

Ancheta vine în urma unui reportaj exclusiv al Reuters care a descris în detaliu o întâlnire dintre Vance și John Addison, un trader al Vitol, cu o săptămână înainte ca Statele Unite să invadeze Venezuela în ianuarie și să-l captureze pe liderul țării, Nicolas Maduro.

„Vă scriu astăzi cu o profundă îngrijorare că ați fi putut să vă folosiți de funcția de vicepreședinte pentru a ajuta un important donator politic să obțină oportunități de afaceri profitabile legate de petrolul venezuelean”, se arată în scrisoarea trimisă lui Vance de senatoarea Maggie Hassan, o democrată din New Hampshire.

Hassan va deveni președinta Comisiei pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului în ianuarie, odată cu constituirea noului Congres.

Ea solicită o serie de documente de la biroul lui Vance până pe 14 decembrie. Printre acestea se numără comunicările dintre Vance sau personalul său și Addison sau firma de tranzacționare.

Întâlnirea dintre Vance și Addison a avut loc în decembrie 2025, în timpul unei călătorii efectuate de Vance la Yellowstone Club din Montana, o stațiune ultra-exclusivistă de schi și golf, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect. La acea vreme, Addison era comerciant de benzină pentru Vitol, fără experiență în tranzacționarea țițeiului venezuelean, potrivit Vitol. El s-a pensionat de la Vitol la începutul acestui an.

Vance și Addison au discutat despre Venezuela, potrivit persoanei care are cunoștință despre întâlnire, căreia Addison i-a relatat conținutul discuției. Vance era interesat în special să afle cât de repede ar putea fi vândut țițeiul venezuelean în cazul în care, ipotetic, SUA ar prelua controlul asupra rezervelor de petrol ale țării, a spus persoana respectivă. Addison l-a asigurat pe Vance că Vitol era în măsură să îndeplinească această sarcină. Atât Vance, cât și Addison au negat că ar fi avut loc întâlnirea.

Hassan a scris în scrisoarea sa: „În ciuda negărilor din partea biroului dumneavoastră și a domnului Addison, înregistrările de zbor indică faptul că avionul său privat și avionul dumneavoastră guvernamental se aflau în același aeroport din Montana în ziua întâlnirii raportate.”

Ca răspuns la întrebările referitoare la acest articol, secretarul de presă al lui Vance, Luke Schroeder, a declarat într-un comunicat: „Presupusa întâlnire de la aeroport nu a avut loc niciodată.” Reuters nu a specificat, în relatarea inițială, că întâlnirea a avut loc la aeroport.

Addison a confirmat pentru Reuters că, pe 5 ianuarie - la două zile după operațiunea care l-a înlăturat pe Maduro și a provocat moartea a până la 100 de persoane - secretarul american al Energiei, Chris Wright, l-a sunat la biroul său din Houston cu o ofertă irezistibilă.

Administrația președintelui Donald Trump intenționa să înceapă vânzarea țițeiului acestei țări sud-americane membre a OPEC către cumpărători din întreaga lume, pentru a finanța viitoarea tranziție politică. Wright a vrut să afle de la Addison dacă Vitol era interesată de această afacere. Departamentul Energiei a confirmat că Wright l-a sunat pe Addison pe 5 ianuarie pentru a discuta despre Venezuela.

În câteva zile, Vitol și firma rivală de tranzacționare Trafigura au obținut licențe speciale pentru a vinde petrolul Venezuelei, potrivit celor două companii. De atunci, companiile au câștigat sute de milioane de dolari din comercializarea țițeiului, conform estimărilor unor experți independenți.

Statele Unite au gestionat venituri din petrolul Venezuelei în valoare de peste 12 miliarde de dolari în primele nouă luni ale acestui an, conform unui raport făcut public de Departamentul de Stat la începutul acestei luni.

Addison a fost unul dintre primii susținători ai lui Vance, contribuind cu 300.000 de dolari în 2022 la Comitetul de Acțiune Politică „Protect Ohio Values” pentru a-l ajuta pe Vance să câștige unul dintre locurile din Senatul SUA reprezentând statul Ohio, arată înregistrările Comisiei Electorale Federale.

Ulterior, Addison și soția sa, Shannon, au contribuit cu 7 milioane de dolari în 2024 către comitete de acțiune politică pentru a-l ajuta pe Trump să-și asigure al doilea mandat la Casa Albă, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale.

Editor : M.C