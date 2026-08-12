Letonia a descoperit un tunel secret folosit de migranții ilegali din Belarus. „Este primul caz”

Autoritățile letone au descoperit un tunel folosit de migranți pentru a trece ilegal granița din Belarus, pe fondul îngrijorărilor de lungă durată că Minsk folosește migrația ca armă împotriva UE, scrie Politico.

Grănicerii letoni au depistat luni 15 persoane care trecuseră printr-un tunel lung de 10 metri, situat în apropierea gardului de frontieră dintre Belarus și Letonia, a declarat marți ministrul de interne de la Riga, Jānis Dombrava.

Liderul bielorus Alexandr Lukașenko este un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, iar regimul său a susținut războiul de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei și a adoptat o atitudine ostilă față de UE, mai menționează Politico.

Conform presei baltice, au mai fost descoperite tuneluri în Lituania, dar aceasta este prima dată când unul a fost folosit pentru a intra în Letonia.

„Acesta este primul caz în care un tunel a fost folosit pentru trecerea ilegală a frontierei de stat către Letonia. Anterior, nu fuseseră detectate semne de încălcări tocmai în această locație și nu avuseseră loc acolo rețineri ale persoanelor care treceau ilegal frontiera de stat”, a scris Dombrava pe X.

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Autoritățile au repatriat toate cele 15 persoane în „țara de plecare” și continuă să inspecteze zona din jurul tunelului.

Letonia a lansat marți o operațiune pentru consolidarea securității la frontieră. Dombrava a descris trecerile ilegale ale frontierei din Belarus ca fiind o „amenințare hibridă”.

Autoritățile au împiedicat peste 9.000 de tentative ilegale de trecere a frontierei din Belarus de la începutul anului până în prezent, a declarat Garda de Frontieră a Letoniei într-un comunicat de presă.

Editor : B.P.