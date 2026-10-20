Letonia a devenit unul dintre primii cinci importatori de cereale ruseşti, în pofida relaţiilor politice tensionate

Letonia, stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, a devenit unul dintre primii cinci importatori de cereale ruseşti în actualul sezon, în pofida relaţiilor politice tensionate, pe măsură ce Moscova îşi redirecţionează exporturile de cereale dinspre bazinul Mării Azov şi al Mării Negre către porturile de la Marea Baltică, transmite Reuters.

Potrivit firmei de consultanţă ProZerno, în perioada iulie-octombrie anul curent, Letonia a importat 431.700 de tone de cereale ruseşti. Iranul a rămas cel mai mare cumpărător de cereale ruseşti în această perioadă, importând 1,716 milioane de tone, graţie unor achiziţii semnificative de orz şi porumb.

Rusia şi-a reconfigurat rutele pentru exporturile de cereale, după ce transporturile prin bazinul Mării Azov şi al Mării Negre, principalul coridor de export, au fost paralizate de la jumătatea lunii august, scrie Agerpres.

În acest context, porturile adânci de la Marea Baltică au devenit principala rută pentru exporturile de cereale ruseşti, în special pentru grâu. Conform operatorului feroviar din Rusia şi firmei de analiză în domeniul cerealelor Rusagrotrans, ruta baltică a fost utilizată pentru 65% din exporturile de cereale ruseşti în luna septembrie.

Exporturile de cereale sunt direcţionate atât prin porturile ruseşti de la Marea Baltică, cât şi prin porturile din statele baltice, în principal din Letonia.

Estonia a interzis tranzitul cerealelor ruseşti pe teritoriul său, iar, la începutul acestei luni, statele baltice au propus ca Uniunea Europeană să interzică exporturile de cereale ruseşti prin spaţiul comunitar.

În paralel, transporturile de cereale ruseşti prin Marea Caspică au înregistrat şi ele o creştere accentuată, majoritatea încărcăturilor fiind destinate Iranului.

Egiptul, cândva cel mai mare importator de grâu rusesc şi o destinaţie cheie pentru transporturile de cereale din regiunea Mării Negre, a importat 1,35 milioane de tone de cereale ruseşti în perioada iulie-octombrie, conform ProZerno.

Topul primilor cinci cumpărători de cereale ruseşti în acest sezon este completat de Azerbaidjan, care a importat 545.000 de tone, şi Nigeria cu 420.900 de tone.

Editor : A.P.