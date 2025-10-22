Letonia anunță că achiţionează un sistem german de amplasare a minelor pentru a consolida apărarea frontierelor

Letonia a comandat un sistem de amplasare a minelor controlat de la distanţă de la un producător german de armament, potrivit dpa.

Riga a anunţat miercuri că va achiziţiona sistemul Skorpion 2 de la Dynamit Nobel Defence, împreună cu mine antitanc asociate şi alte echipamente, pentru suma de 50 de milioane de euro (58 de milioane de dolari). Acordul include şi instruirea personalului.

„Achiziţionarea sistemului de minare este un pas strategic către consolidarea capacităţilor de apărare a ţării noastre”, a declarat ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, citat de Agerpres. „Este o parte esenţială a unui plan mai amplu de consolidare a securităţii şi apărării frontierei estice a Letoniei”, a adăugat el.

La fel ca Estonia şi Lituania, Letonia doreşte să-şi securizeze frontierele cu Rusia şi cu aliatul acesteia, Belarus, cu structuri defensive şi bariere fizice împotriva unor posibile atacuri. În cazul unui atac, ar putea fi amplasate şi mine.

Ţările baltice, care sunt membre atât ale Uniunii Europene, cât şi ale NATO, reacţionează astfel la războiul Rusiei în Ucraina, perceput drept o ameninţare directă la adresa securităţii lor naţionale.

